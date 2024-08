2024, l'any amb més menors assassinats per violència vicària de la sèrie històrica

Arxiu - Tres espelmes i dos óssos de peluix a la porta del garatge de l'habitatge on un home ha matat presumptament la seva dona i els seus dos fills menors, 10 d'abril de 2024, al Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya (Espanya) . - Alberto Paredes -

L'any 2024 ja és el que més menors assassinats per violència vicària registra de tota la sèrie històrica, amb deu víctimes en vuit mesos. Segons dades del Ministeri d'Igualtat, es tracta de la pitjor dada des del 2013, quan es van començar a comptabilitzar.

L'última víctima de violència de gènere ha estat una menor de 17 anys que ha estat assassinada a trets presumptament per la parella de la seva mare, a qui també va ferir greument. El succés va tenir lloc dissabte 17 d'agost, al voltant de les 06.40 hores, a la localitat toledana d'Otero.

Pel que fa als menors assassinats per violència masclista des del 2013, al 2024 el segueix el 2015, amb nou casos; 2017, amb vuit; 2018 i 2021, amb set; 2013, amb sis; 2014 i 2020, amb quatre; 2019, amb tres; 2022 i 2023, amb dos; i 2016, amb una víctima. En total, són 63 els assassinats per violència vicària des que hi ha registres.

Dels deu menors assassinats aquest any, quatre comptaven amb denúncies o mesures per violència de gènere sol·licitades per la seva mare/tutora legal, mentre que sis dels casos no en tenien.

Així mateix, cinc dels menors assassinats per violència vicària aquest any eren de Catalunya (50%), tres de Castella-la Manxa (30%) i dos d'Andalusia (20%).

Dos dels sis presumptes agressors no eren espanyols

Per edats, un dels menors (10%) tenia en el moment del presumpte assassinat entre un i dos anys; dos (20%), de tres a quatre; un (10%), de cinc a sis; quatre (40%), de set a vuit; un (10%), de nou a deu; i, la darrera víctima d'aquest any, entre 15 i 17 (10%). Tots els menors eren espanyols, mentre que dos dels sis presumptes agressors eren d?un altre país.

Quant a l'edat dels presumptes agressors dels menors, un (16,7%) era a la franja d'edat de 21 a 30 anys, el segueix un (16,7%) entre 31 a 40, tres (50%) entre 41-50 i, l'últim (16,7%), entre 51-60.

D'altra banda, el Ministeri de l'Interior té detectats al Sistema VioGén 1.643 casos de violència de gènere amb menors exposats a patir violència vicària, 210 dels quals estan en risc extrem o alt, segons l'últim informe del mes de juliol.

Sánhez demana "unitat" davant de la violència masclista

Precisament, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres "unitat" per acabar amb la violència masclista, després de l'assassinat de la noia de 17 anys a la província de Toledo. "La meva més rotunda condemna a l'assassinat de la noia de 17 anys a la província de Toledo. No hi ha forma de violència contra les dones més cruel i menyspreable que la violència vicària. Vull traslladar el meu més sincer condol i afecte per a la família de la víctima . Unitat de tots i totes per acabar amb la violència masclista", ha assenyalat en un missatge recollit per Europa Press a la xarxa social X.

En la mateixa línia, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha fet una crida a "aturar el masclisme". "Ja n'hi ha prou. Tenia 17 anys i li va prendre la vida per fer a la seva mare el més gran dels danys a més d'intentar també matar-la a ella. És, sens dubte, la cara més cruel de la violència de gènere. Cal parar aquest masclisme que tantes vides destrossa. Tot el meu afecte per a la família”, ha assegurat a la mateixa xarxa social.

Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha recalcat, també a X, que "aquestes dades doloroses reflecteixen una de les cares més cruels de la violència contra la infància i les dones". "Seguirem desenvolupant polítiques que eradiquin aquesta xacra", ha subratllat.