Lleuger repunt de naixements a Espanya el primer semestre del 2024

Un nadó nounat. Foto: Europa Press

156.202 nens i nenes han nascut a la primera meitat d'aquest any 2024, un 0,28% més que el mateix període de l'any passat i un 25% menys que fa una dècada, segons l'estimació mensual de naixements de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), publicada aquest dijous 22 d'agost.

En concret, el primer semestre del 2024 s'han registrat 156.202 naixements, 52.173 menys que en els primers 6 mesos del 2014, quan es van registrar 208.375 naixements. Només al mes de juliol han nascut 25.909 nens i nenes.

Tot i el lleuger increment experimentat aquest any (passant de 155.762 a 156.202, 440 naixements més), la tendència de l'última dècada ha estat a la baixa. Així, a la primera meitat de l'any 2014 van néixer 208.375 nadons; 204.910 els mateixos mesos de 2015; 200.255 el 2016; 190.962 el 2017; 181.366 el 2018; 175.429 el 2019; 170.741 el 2020; 159.812 el 2021; 159.519 el 2022 i 155.762 el 2023.

La baixada més pronunciada d'aquesta darrera dècada s'observa entre els anys 2020 i 2021, amb un descens del 6,4% en els naixements a la primera meitat d'any, coincidint amb la pandèmia de la Covid-19.

Per edat de la mare, la major part de les dones que han tingut un fill a la primera meitat d'aquest any 2024, el 33%, tenien entre 30 i 34 anys; seguides molt de prop per les de 35 a 39 (el 29,7% del total). També hi va haver 14.525 naixements de mares de 40 a 44 anys i 27.170 de mares de 25 a 29 anys.

D'altra banda, s'han registrat 267.168 defuncions les 31 primeres setmanes de l'any 2024, un 1,52% més que en el mateix període del 2023, quan n'hi va haver 263.130. És una dada similar a la registrada en anys anteriors, excepte el 2020, quan es van assolir els 304.421 morts, coincidint amb la pandèmia de la Covid-19.