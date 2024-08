El PP vol acabar amb els perfils anònims a les xarxes socials

Foto: Europa Press

El diputat del Partit Popular (PP), Rafael Hernando , un dels portaveus adjunts de la formació al Congrés dels Diputats , ha defensat aquest dijous 22 d'agost la idea d' acabar amb l'anonimat a les xarxes socials i ha recordat que el seu partit ja ho ha demanat en més d'una ocasió . Cita en concret una iniciativa del 2017 per obligar a registrar-se amb una "identitat administrativa real", però va ser rebutjada pel PSOE .

Hernando sosté que "l'anonimat en xarxes és brou de cultiu de nombrosos delictes, de la responsabilitat dels quals les plataformes estan a més exemptes". Així, ha indicat que en xarxes socials es propaguen "impunement" delictes com extorsions, estafes, pederàstia, sexting , a més de "calúmnies, injúries i bulls".

"En diverses ocasions demanem la seva fi. El PSOE es nega", s'ha lamentat en un missatge a la xarxa social X.

De fet, va ser Hernando qui va presentar el 2017 una iniciativa al Congrés per frenar la comissió d'atacs o directament de delictes que, emparant-se en la "impunitat de l'anonimat", cometen alguns usuaris de xarxes socials. En concret, plantejava que es forci qui s'obri un compte en aquestes plataformes a registrar-se amb la seva "identitat administrativa real".

Més veus

En termes similars es va pronunciar dimecres 21 passat el portaveu adjunt del PP al Senat, Antonio Silván, que va defensar recolzar mesures que serveixin per "pal·liar, minimitzar i fins i tot suprimir" perfils anònims que difonguin missatges d'odi, després que el fiscal de Sala Coordinador contra els Delictes d'Odi i Discriminació, Miguel Ángel Aguilar, es mostrava partidari de prohibir l'accés a xarxes socials als que cometin delictes d'odi "en els casos més greus".

El senador va afirmar que aturar comportaments que esterilitzen "un odi o un rebuig a través de qualsevol mitjà" és una qüestió del "sentit comú" de "totes les persones de bé". A més, ha censurat que aquest tipus de missatges en xarxes socials són "reprobables i deplorables". "L'anonimat no pot servir en cap cas per fer declaracions que amb nom i cognom no faries", segons ha reflexionat.