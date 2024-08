Mor amb gairebé 100 anys Pura Iglesias Outeiral

Purificació Iglesias Outerial va morir aquest 22 d'agost de 2024 a l'edat de 99 anys/ Foto Arhivo

Purificació Iglesias Outeiral mare de l'editor de Pressdigital Group, Manuel Fernando González Iglesias ha mort aquest dijous al matí pocs mesos abans de complir els 100 anys envoltada de tots els seus familiars.

En paraules del director de la residència de Viladecans on va ser atesa en els darrers 16 anys “Pura era la resident més veterana a Tres Magnòlies. Apreciada per tots, tant familiars com treballadors, per la seva forta personalitat. Per a aquells que desitgin acomiadar-se de Pura i de la seva família, la vetlla es farà aquest divendres, 23 d'agost a partir de les 15:30h fins a les 20:00h al tanatori de Viladecans”.

La missa de comiat tindrà lloc el dissabte, 24 d'agost a les 17:00h a l'Església de Santiago de les Caldes a Ourense situada al barri d'A Ponte que la va veure néixer i on va viure una bona part de la seva vida.

Purificació va ser operada del maluc fa uns dies després de patir una caiguda i no ha superat el postoperatori. Els seus familiars agraeixen públicament, en aquests moments, a tots els professionals que en van tenir cura durant aquests anys a la residència Tres Magnòlies, l'Hospital de Viladecans i la unitat de gerontologia d'atenció primària del municipi el tracte humà i empàtic que li van dispensar. A més, la família agraeix les mostres d'afecte rebudes en aquests difícils moments.

VETLLA

Dia: Divendres, 23 d'agost de 2024

Hora: De 15:30 ha 20:00 h

Lloc: Tanatori de Viladecans

MISSA

Dia: Dissabte, 24 d'agost del 2024

Hora: 17:00h

Lloc: Església Santiago de As Caldas (Ourense) i posterior sepeli al Cementari d'As Caldas