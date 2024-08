Peinado avala donar accés a les parts al vídeo de la declaració de Pedro Sánchez com a testimoni

L'advocat de Begoña Gómez, Antonio Camacho - EP

El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat que les parts personades en la causa en què investiga Begoña Gómez, esposa del president del Govern, puguin accedir al vídeo de la declaració de Pedro Sánchez com a testimoni, que va tenir lloc al Palau de la Moncloa .

Va ser el 30 de juliol passat quan el cap de l'Executiu es va acollir al seu dret a no declarar davant del jutge que investiga la seva dona per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Sánchez es va acollir a l'article 416 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), que recolza que com a cònjuge de la investigada està "dispensat de l'obligació de declarar".

En una providència d'aquest dijous, el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid assenyala que "no es pot atendre la pretensió" de la Fiscalia.

Així, acorda "expedir-se les còpies de l'acta, i dels suports digitals en què es conté la diligència duta a terme el dia 30 de juliol, respecte del testimoni, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, prèvia aportació per les parts, del suport corresponent tecnològic, en què facilitar-los aquestes còpies".

La Fiscalia havia remès al jutge un escrit a principis d'agost en què l'advertia que el lliurament a les parts de còpia de la declaració gravada de Sánchez "no té cap utilitat, material o processal".

"Per això, a fi d'evitar filtracions i que aquesta acabi divulgada de forma improcedent, entenem que el lliurament de còpia de l'enregistrament referit a les parts no s'hauria de produir", reclamava el fiscal.

A parer seu, l'enregistrament podia ser "perfectament substituït per còpia de diligència expressiva del Lletrat de l'Administració de Justícia del contingut de l'acte", és a dir, indicant que el testimoni es va acollir al seu dret a no declarar per ser cònjuge de la investigada .

Les parts "tenen dret"

El jutge respon que la petició del fiscal no indica "precepte legal que justifiqui la denegació que es pretén" i subratlla que les parts "tenen dret a disposar de còpia de tots els documents que es contenen a les diligències prèvies", inclosos els continguts digitals.

Afegeix que seria igual amb allò que "qualsevol dels intervinents" en les diligències posi de manifest, "bé pel que contestin o bé pel seu silenci, legítim, però que, com és ben sabut, permet donar lloc a la formació d'inferències , que, si escau, en conjunt amb altres elements de caràcter objectiu, puguin portar a conclusions de caràcter objectiu, a fi de valorar la possible concurrència d'aspectes integrants, de possibles indicis, bé en sentit inculpatori cap a algun investigat, o, per el contrari, en sentit excloent de responsabilitat penal”.

Cal recordar que el jutge es va desplaçar fins al Palau de la Moncloa --residència del president del Govern-- per dur a terme la declaració testifical, tot i que Sánchez, per carta, va interessar que tingués lloc per escrit.