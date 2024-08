La tornada a l'escola farà pujada: les famílies espanyoles gastaran un 8% més

Un nen pintant. Foto: Europa Press / Canva Pro

Els espanyols gastaran de mitjana 287 euros a la tornada a l'escola, un 8% més que l'any anterior (amb 265 euros), i el 45% preveu reutilitzar materials i productes d'altres anys, segons el zoom Intenció de compra a la Volta al col·le 2024 publicat recentment per l'Observatori Cetelem.

A més, tal com recull l'estudi, basat en 1.000 enquestes en línia dutes a terme per l'empresa Invesmarket, el 45% dels entrevistats planegen reutilitzar materials i productes d'anys anteriors i un 27% més, realitzar compres de segona mà.

En comparació del 2023, el percentatge d'espanyols que optaran per acollir-se a algun tipus de pla com l'accedeix per a l'obtenció dels llibres de manera gratuïta ha baixat en nou punts.

Segons els trams d'import, ha baixat en dos punts percentuals els espanyols que tenen pensat gastar menys de 100 euros a la tornada a l'escola (que es manté al 47% del total). D'altra banda, ha pujat en un punt el percentatge dels que pretenen desemborsar entre 100 i 300 euros (fins a un 27%) i els que en gastaran més de 500 (fins a un 13%).

Gairebé el 60% vol gastar els mateixos que el 2023

Del total, un 59% dels participants ha indicat que pensa gastar el mateix que l'any anterior en les compres (un 3% més), mentre que un 24% destinarà més diners a la tornada a l'escola (5% menys) i un 17%, menys (2% menys).

En aquest sentit, quatre de cada deu ha assenyalat que l'augment dels preus afectarà les compres (41%), quan l'any passat eren sis de cada deu (56%).

Els tres productes que els espanyols inclouen amb més freqüència a la llista de la compra en aquestes dates són, com en anys anteriors, el material escolar (44%, dos punts més que el 2023), els llibres (40%, un punt més que el 2023) i la roba (38%, tres punts més que el 2023).

Alhora, també s'incrementa en tres punts el percentatge de consumidors que tenen intenció d'adquirir quaderns, mentre que descendeixen dos punts aquells que compraran uniformes.