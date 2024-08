Espanya patirà més morts per calor extrema que qualsevol altre país europeu a finals del segle XXI

Un home davant d'un termòmetre que marca 44 graus. Foto: Europa Press

Espanya probablement serà el país europeu amb més risc de mortalitat atribuïda a la calor extrema cap a finals de segle , segons un estudi publicat per la revista mèdica The Lancet Public Health . Els resultats, que analitzen les morts actuals i futures a causa de temperatures no òptimes a 854 ciutats d'Europa, han demostrat que les regions del sud del continent seran les més afectades per defuncions associades a altes temperatures.

La investigació destaca que les àrees de més risc es troben a latituds meridionals, especialment a regions d'Espanya, però també a Itàlia i Grècia. A més, assenyala que el perill podria estendre's a zones septentrionals, com ara França. Per això, l'informe insta els responsables polítics i autoritats a "prioritzar" la protecció de les àrees més vulnerables a aquest risc.

L'estudi també ha revelat que, entre el 1991 i el 2020, el nombre de morts relacionades amb la calor extrema va pujar a 43.729, sent aquesta xifra fins a sis vegades més gran a Europa meridional que a la septentrional. Aquestes dades confirmen, segons els investigadors, l'existència de "grans disparitats" a la mortalitat relacionada amb la temperatura segons la regió.