La Fiscalia de París vol jutjar Depardieu per diverses presumptes agressions sexuals

Depardieu, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La Fiscalia de París ha exigit que es jutgi l'actor francès Gérard Depardieu per presumptes agressions sexuals comeses el 2018 contra l'actriu Charlotte Arnould , segons ha avançat la cadena de televisió BFMTV . L'intèrpret va ser detingut el mes d'abril passat per ser interrogat per aquest motiu .

El 14 d'agost passat, el fiscal va signar l'acta d'acusació definitiva en què se sol·licitava que Depardieu fos remès al tribunal penal per ser jutjat per "violació per penetració i agressió sexual" comeses els dies 7 i 13 d'agost del 2018 contra Arnould .

Precisament, el 29 d'abril passat l'actor francès va ser detingut i posat sota custòdia policial en una comissaria de París per ser interrogat per dues presumptes acusacions d'agressió sexual. L'actriu va presentar la denúncia el 27 d'agost del 2018 i hi acusava Depardieu d'haver-la "violat dues vegades", el 7 i el 13 d'agost del mateix any a la casa parisenca de l'acte.

Després de ser arxivada la denúncia, Arnould va tornar a presentar una acusació el desembre del 2020, quan llavors va saber que les suposades agressions haurien estat filmades per les càmeres de videovigilància instal·lades al domicili de l'actor, fet que suposa "el fonament de l'acusació", segons aquest mitjà.

Denúncies de més dones

A més d'aquesta denúncia per part de l'actriu Arnould, Depardieu s'enfronta a dues acusacions d'agressió sexual presentades per dues dones més, que l'acusen de tocaments en dos set de rodatge, una el 2014 durant el rodatge d'El mago i els siamesos, de Jean-Pierre Mocky, i l'altra el 2021 durant Les volets verts , de Jean Becker.

En el cas del 2014, la víctima afirma que Depardieu li va tocar el cul i li va fer comentaris obscens, abans i durant el rodatge del curtmetratge de Jean-Pierre Mocky. En el cas de la denúncia del 2021, la denunciant, una decoradora de cinema, relata que mentre que l'actor estava assegut en un passadís la va agafar amb les cames i la va immobilitzar entre les cuixes.

El mes d'octubre passat, Depardieu va publicar una carta a Le Figaro en què negava haver actuat d'aquesta manera i assegurava que "mai" havia "abusat mai d'una dona".

Tot i això, l'actor ha estat acusat d'agressió sexual per altres víctimes, com la periodista i escriptora espanyola Ruth Baza, que va denunciar el passat mes de desembre de 2023. L'actor ha estat acusat per fins a 13 dones de violència sexual durant els rodatges de 11 pel·lícules, estrenades entre el 2004 i el 2022, segons va donar a conèixer el diari francès Mediapart l'abril de l'any passat.