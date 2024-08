Mercadona aposta per la síndria espanyola i anuncia la compra de 115.000 tones

Síndries en un camp. Foto: Mercadona

Mercadona té síndria d’origen local a totes les seves botigues. La campanya va començar el passat mes d'abril i la previsió és que s'allargui fins a l'octubre. La companyia té previst comprar enguany més de 115.000 tones d'aquesta fruita de temporada, xifra que suposa un increment del 38% respecte de la campanya anterior i que reforça la seva aposta ferma pel sector primari espanyol.

En concret, Mercadona espera comercialitzar síndria procedent de camps de Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa, les Canàries, la Comunitat Valenciana, Extremadura i la Regió de Múrcia gràcies als acords estables que manté amb 22 proveïdors especialistes, "amb què treballem estretament per respondre a les expectatives dels nostres clients, que demanen una síndria dolça, amb el color vermell característic d'aquesta fruita d'estiu i una textura sucosa i cruixent", explica Elvira Guill, especialista de la companyia.

La cadena de supermercats físics i de venda online ofereix síndria en dos formats, sencera i tallada, i treballa les varietats principals d'aquesta fruita: Bengala, Red Jasper, Moon Gem, Fenway, Style, Bazman i Boston. "És, sens dubte, una de les fruites més demanades pel seu gran contingut en aigua, d’aquí que treballem mà a mà amb els nostres clients i proveïdors per definir la qualitat que hem d'oferir", aclareix l'especialista.

Compromís amb l'origen i la qualitat

El volum de compres de síndria d’origen local previst per a aquesta campanya respon a l'aposta de Mercadona per la fruita i verdura de proximitat. Com cada any, durant la campanya nacional i quan el producte té la qualitat que demanen els clients, hi ha síndria 100 % espanyola procedent de diferents comunitats autònomes, fet que reflecteix l'aposta de la companyia pel sector.

L’any 2023, les compres de Mercadona a Espanya van assolir els 27.142 milions d'euros, un 22 % més que l'any anterior. És una aposta ferma pel sector primari, gràcies a la qual més del 85 % de l'assortiment de la companyia és d'origen local, amb productes conreats, pescats, elaborats o transformats a Espanya.

Així mateix, Mercadona defensa les pràctiques comercials justes i, des de fa anys, està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària. Aquest acord voluntari, que suposa un pas en la promoció de pràctiques comercials justes, s'emmarca en la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària i està impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.