La intel·ligència artificial arriba al mercat immobiliari: alerten d'estafes de lloguers

La Policia Nacional ha advertit sobre una nova modalitat d'estafa que es realitza a través de portals de compravenda i lloguer de vivendes , ja siguin de vacances o de llarga durada.

Els ciberdelinqüents clonen, alteren o creen anuncis d'habitatges molt atractius, usant eines d'intel·ligència artificial (IA) per als usuaris d'aquestes pàgines web, i després els sol·liciten un pagament com a concepte de reserva.

Aquests falsos anuncis solen ser de gran qualitat, cosa que fa més creïble l'engany al potencial comprador o arrendatari.

La seva manera d'actuar és que col·loquen habitatges a un preu molt assequible un anunci en un portal web de compravenda o lloguer d'immobles... un cop han manipulat les imatges amb IA.

El cost, inferior a la mitjana del preu del tensionadíssim mercat actual, genera que es rebin una enorme quantitat de peticions d'interessats en el lloguer del suposat immoble.

Els estafadors redirigeixen les víctimes a aplicacions de missatgeria instantània fora del portal web en qüestió, al·legant que així s'agilita el procés, i continuen amb les negociacions per aquest mitjà.

Quan han aconseguit guanyar-se la confiança del client, li demanen 1 o 2 mesos de lloguer com a dipòsit de reserva, argumentant que hi ha moltes persones interessades en l'habitatge.

Els consells de la Policia

Per això, la Policia Nacional ha advertit que “és important estar alerta davant la pressa excessiva que es pugui mostrar tant per llogar un habitatge com per exigir el pagament. També, desconfia si et diuen que estan fora del país i per això no et poden mostrar l'immoble en aquell moment".

El cos senyal que sovint els estafadors utilitzen portals especialitzats per publicar aquestes ofertes fraudulentes, i solen fer-ho mitjançant missatges que contenen moltes faltes d'ortografia o estan mal redactats. Per això és important "verificar que l'habitatge on estàs interessat realment existeix; això es pot fer a través d'Internet utilitzant diverses aplicacions mòbils".

El CNP també apunta que un altre senyal d'alerta es pot detectar per converses. "Totes les interaccions s'han de fer dins de la plataforma de compravenda o lloguer d'immobles", per això fa una crida d'"evitar traslladar-les a altres mitjans".

De la mateixa manera, diuen que no s'han de fer "pagaments de reserva sense haver visitat prèviament la propietat i assegurar-te que és real", igual que no enviar "documents personals, com ara nòmines, DNI o justificants bancaris, ja que els delinqüents podrien utilitzar-los per cometre futurs delictes".

"Si sospites que has estat víctima d'una estafa, acudeix immediatament a la policia per presentar una denúncia, aportant tota la informació possible, com ara justificants de transferències bancàries, captures de pantalla o converses amb els estafadors", afegeixen.