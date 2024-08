Retencions quilomètriques a l'AP-7 per accidents a La Roca del Vallès i Agullana

Retenció a l'AP-7 a La Roca del Vallès aquest divendres 23 d'agost de 2024 - Trànsit

Nou dia normal a l'AP-7, amb diversos punts on és impossible circular. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat sobre retencions a diversos punts de l'AP-7, en sentit nord, a causa de diversos accidents. A la Roca del Vallès, sentit Girona, hi ha 10 quilòmetres de retenció a hores d'ara a causa d'un accident que ha obligat a tallar la carretera per retirar el vehicle.

També s'ha tallat l'AP-7 a l'alçada d'Agullana -a prop de la Jonquera-, a causa de l'incendi d'un vehicle, segons ha informat l'SCT fa pocs minuts a un tuit recollit per Catalunya Press .

Fa dues hores s'ha avariat un vehicle a l'AP-7 a Parets del Vallès, sentit Girona, provocant 3 quilòmetres de retencions: