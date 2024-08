Joc de Cartes Estiu camina cap el ridícul: S'han quedat sense restaurants que vulguin concursar?

Joc de Cartes va buscar el millor restaurant del Port Vell de Barcelona - TV3

El Joc de Cartes d'Estiu, que s'emet a TV3 els dimecres, està navegant poc a poc cap al surrealisme. En aquesta emissió vam tenir a tres restaurants competint per convertir-se en 'El millor restaurant del Port Vell de Barcelona': La Cala, típic restaurant dedicat a atrapar guiris perduts per Barcelona i regentat per Francisco Lorente i Edgar Sánchez; Rooster and Bubbles, una espècie de rostisseria convertida en local modern representat pel propietari, Marc Martínez i la seva mare, Anna Maria Casas; i el Brisa Palau de Mar; un restaurant del Grup Esència amb una decoració excelent i un menjar que també ho semblava.

I per descomptat, quan juntes tres restaurants amb perfil tan diferent, la conclusió del programa només pot ser una: va guanyat El Brisa, representat per Carla Serramitjana i Mariona Cerdà, dos noies que reconeixien al programa que no entraven mai a la cuina. Però bé, és el que té fer competir a una rostisseria, amb un restaurant per a guiris, i un projecte 'pijo' del Grup Esencia: queda un programa sense emoció, ni gràcia.

També s'ha de fer menció al perfil dels concursants i en els moments que vol emetre TV3 com a cadena pública, perquè va ser molt desagradable haver de sentir al Marc Martínez, el propietari de la rostisseria, vomitant un comentari masclista com: 'A la Carla li agrada tot gros', menyspreant la seva rival.

El ridícul del Port Vell es va ser semblant al de l'anterior emissió, on el càsting del programa va entendre que era oportú posar a competir a un restaurante de menjar vasc, el Mendebal de Salou, contra una arrosseria a Cambrils (Les Barques) i una hamburgueseria de nivell no massa superior al McDonald's a La Pineda. Volien buscar 'El millor restaurant de la Costa Daurada', pero va ser un programa dissenyat, per suposat, per humiliar a les dos pobres noies que portaven l'hamburgueseria.

El evident desnivell entre els restaurants que participen a 'Joc de Cartes' fa pensar que el programa, dirigit per Zeppelin, possiblement estigui tenint molts problemes a l'hora de trobar establiments que hi vinlguin participar. La competició ja porta 8 temporades, i possiblement molts hostalers descartin participar en un espai on, sovint, s'ha prioritzat el show per sobre del respecte als seus negocis.