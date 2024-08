Calor, tempestes i pluges posen aquest dissabte en avís una desena de províncies

Imatge d'arxiu d'una pluja | Europa Press

Un total de 10 províncies estaran aquest dissabte en avís per calor, pluges i tempestes, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). L'avís per pluges a Osca (Aragó) arribarà a nivell taronja (important) a partir de les 14 hores.

Els avisos per calor seran a Còrdova, Huelva, Jaén i Sevilla (Andalusia); Osca, Terol i Saragossa (Aragó); i Girona (Catalunya). A més, hi haurà avís per pluges i tempestes a Saragossa, Terol i Osca (on l'avís de pluges serà taronja); Lleida (Catalunya); i el Pirineu navarrès.

De cara a aquest dissabte, l'organisme estatal preveu el pas d'un front pel nord peninsular que deixarà cels coberts amb precipitacions que es desplaçaran d'oest a est afectant Galícia, àrea cantàbrica i alt Ebre, sense descartar que arribin a zones properes. A Galícia, els cels tendiran a poc ennuvolats al llarg del dia.

Alhora, s'espera nuvolositat baixa matinal que afectarà àrees de l'est peninsular i a les Balears, i, a la tarda, nuvolositat d'evolució al centre i interiors del terç est. Aquesta serà més abundant al nord-est, on es preveuen ruixats acompanyats de tempesta en àmplies zones de Navarra, Aragó i oest de Catalunya, sense descartar-se a zones properes ni a serralades del sud-est.

Aquests ruixats arribaran a forts i aniran acompanyats de calamarsa a l'entorn pirinenc central i occidental, amb probabilitat d'arribar a molt forts al d'Osca. Alhora, també seran molt probables a àrees de la Ibèrica oriental. Mentrestant, als nord de Canàries hi haurà nuvolositat baixa amb alguna precipitació dèbil i dispersa. En general, el dia serà poc ennuvolat a la resta. A més, hi haurà probabilitats que es registri calitja al sud peninsular i a Melilla, que tendirà a més.

D'altra banda, pel que fa a les temperatures, l'AEMET ha avançat que les màximes descendiran al nord-oest peninsular i zones altes de Canàries, mentre que es registraran augments al golf de Cadis, Cantàbric oriental, alt Ebre i interiors de la Comunitat Valenciana. Pocs canvis a la resta.

Per zones, es preveu superar els 35ºC en àmplies zones de la meitat sud i valls del nord-est peninsular, així com a l'Empordà; i es podran superar els 38-40ºC al Guadalquivir i puntualment a l'Ebre.

A més, les mínimes descendiran a Galícia, Canàries i sud-est peninsular, predominant els augments a la resta. Les capitals de província que registraran valors més alts seran Còrdova i Saragossa amb 39ºC; Sevilla amb 38ºC; i Granada, Jaén, Múrcia i Toledo amb 37ºC.

Finalment, bufaran vents de components est i sud a àrees mediterrànies i terç nord-est peninsular i predominaran els de component oest a la resta. Al quadrant nord-oest i Cantàbric, tendiran a girar a nord. Així mateix, podran donar-se intervals de fort en els litorals gallecs i a l'Empordà i, a Canàries, hi haurà alisis amb intervals de fort.