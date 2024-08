La Generalitat demana a Endesa mesures per evitar que les cigonyes morin electrocutades

Una torre elèctrica | Endesa

La Generalitat ha demanat a Endesa mesures per evitar que les cigonyes morin electrocutades per contacte amb les torres elèctriques i ha assegurat que té previst reunir-se amb la companyia per abordar aquesta problemàtica.

En un comunicat emès aquest dijous, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha sol·licitat a Endesa que actuï amb "la màxima celeritat i introdueixi mesures per aislar o fer passar el cablejat per sota del sòl".

En aquest sentit, creu que cal prioritzar l'actuació en "zones de pas de les aus durant la migració", com la comarca d'Osona (Barcelona) o les comarques de la província de Girona.

Segons la Generalitat, cada any moren en les torres elèctriques més de 300 exemplars de cigonya blanca, unes aus protegides per directives europees que actualment es troben en plena temporada de migració.

**Convenio amb Endesa**

En declaracions a Europa Press, fonts d'Endesa han acceptat la reunió amb la Conselleria de Territori per tractar la protecció de les torres elèctriques.

La Generalitat i Endesa van signar un conveni de col·laboració per mitigar els riscos de col·lisió i electrocució de les aus a la xarxa elèctrica, especialment de les amenaçades.

En aquest sentit, des de la companyia han recordat que és la Generalitat qui indica els suports prioritaris que s'han d'adaptar, perquè posteriorment Endesa ho faci.