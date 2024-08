Sequera a Catalunya: la capacitat d'aigua als embassaments, lleugerament per sobre del 31%

Una imatge recent del pantà d'Oliana. Foto: Catalunya Press / Canva Pro

La capacitat d‟aigua dels embassaments de les conques internes continuen baixant. Aquesta tendència negativa està accentuant-se per l'escassetat (si no absència) de les pluges a Catalunya i també per l'augment del consum, que en molts casos obeeix també a la presència més gran de turistes.

Segons l'última actualització de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , la quantitat mitjana que hi ha en aquests recintes hídrics aquest dilluns 26 d'agost és del 31,02% .

Les dades del 26 d'agost. Foto: ACA

En el moment de més capacitat en aquest episodi de sequera que vivim a principis del mes passat, els embassaments de les conques internes van arribar a estar lleugerament per sobre del 37% . Tot i això, l'absència de pluges i l'augment del consum (també pel turisme) fa que la quantitat baixi.

Pluges intenses aquest 26 d'agost

A partir de migdia (i durant la tarda) d'aquest dilluns 26, s'esperen ruixats a punts de l'interior del quadrant nord-est i la resta del Pirineu, especialment al sector oriental. Seran d'intensitat entre feble i moderada, localment podran anar acompanyats de tempesta i de calamarsa . Acumularan quantitats entre escasses i poc abundants.

La capacitat total dels embassaments