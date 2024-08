Mor l'actor Julián Ortega, d''Élite' i 'Velvet', als 41 anys

Fill de l'actriu Gloria Muñoz i el director i actor José Antonio Ortega - EP

L'actor Julián Ortega ha mort als 41 anys, segons ha avançat la Unió d'Actors i Actrius al compte de X (abans Twitter), encara que no han revelat les causes de la seva mort. Ortega ha format part de sèries com 'Cristo Rey', 'Élite' o 'Velvet'.

"Mor l'actor Julián Ortega als 41 anys. Descansa en pau. Des de la Unió d'Actors i Actrius el nostre condol més sincer als familiars i amics de l'actor", ha escrit l'entitat en un missatge recollit per Europa Press.

Fill de l'actriu Gloria Muñoz i el director i actor José Antonio Ortega, va passar pel teatre en diversos gèneres -clàssics i contemporanis- i precisament, va treballar a 'Ira', una peça que ell mateix va escriure, amb la seva mare, qui interpretava la obra.

Ortega ha treballat a les sèries espanyoles 'El pueblo', 'Les noies del cable', 'Centre mèdic', 'Cuéntame', 'La que se avecina', 'La señora', 'Policías' i 'Siete vidas' des que va començar al món audiovisual el 1996. Recentment ha estat part de l'elenc de '4 estrellas' i 'Sentimos las molestias'.