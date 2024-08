CERMI demana suport al Projecte de llei que elimina l'acomiadament automàtic per incapacitat sobrevinguda

Representant de CERMI. Foto: Europa Press

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha demanat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que donen suport al projecte de llei de modificació de l'article 49 de l'Estatut dels Treballadors per acabar amb l'acomiadament automàtic per incapacitat laboral sobrevinguda.

Segons ha indicat el CERMI, una vegada reprengui la seva activitat després del descans estival, la Cambra Baixa haurà d'abordar aquest Projecte de Llei, la remissió del qual a les Corts va aprovar el Consell de Ministres el passat 23 de juliol, després de diversos mesos de tramitació prèvia de la iniciativa, acordada entre el ministeri de Treball i Economia Social i el CERMI.

En aquest sentit, el CERMI ha advertit que l'extinció automàtica de la relació laboral per incapacitat sobrevinguda del treballador, permesa pel vigent article 49 de l'Estatut dels Treballadors, constitueix "una discriminació greu per motius de discapacitat, i és contrària als mandats internacionals i europeus de drets humans i també al nou article 49 de la Constitució, després de la reforma de febrer de 2024, per la qual cosa calia procedir a la seva modificació, objecte del Projecte de llei".

Alhora, ha indicat que, a més d'atendre els imperatius internacionals, el canvi a l'article 49 de l'Estatut dels Treballadors "afavorirà la permanència en l'activitat laboral de la persona esdevinguda en incapacitat permanent, si és aquesta la seva voluntat, cosa que evitarà el passi forçós a la situació de pensionista, incrementant les taxes d?ocupació de les persones amb discapacitat".

Finalment, el CERMI confia en el "suport ampli" dels grups polítics a aquesta reforma "ineludible" de l'ordenament laboral que "dispensarà un tracte adequat i respectuós als treballadors amb discapacitat sobrevinguda".