Busquen dos catalans desapareguts mentre feien un trekking al Nepal

Pokhara, la zona del Nepal on eren. Foto: Wikipedia

Les autoritats del Nepal busquen dos turistes catalans que estan en parador desconegut en aquest país asiàtic des de fa més de 48 hores.

En una entrevista concedida a El món a RAC1 aquest dimarts 27 d'agost, un familiar ha explicat que es tracta d' un home de 36 anys i una dona de 31, de Berga i de Sant Feliu Sasserra, respectivament, que estaven fent una ruta de senderisme a Pokhara.

La família afirma que les autoritats del país van trobar a prop d'un riu les motxilles, els passaports i un dels mòbils dels desapareguts, tot i que no els han trobat.

Pokhara és a la zona d'eixamplament de la vall de Seti Gandaki. El riu Seti i els seus tributaris han cavat uns impressionants canons, els quals només són visibles de punts de vista més alts o des de l'aire. A l'est de Pokhara hi ha el municipi de Lekhnath, una altra ciutat a la vall.

El Dhaulagiri, Annapurna i Manaslu, tots per sobre dels 8000 m, poden ser vistos des de Pokhara i hi ha un llac anomenat Phewa, dues coves (Mahendra i Guptswar) i unes impressionants cataractes (Patala Chango o Devi/David´s Falls) on l'aigua del llac Phewa cau en un forat i desapareix.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que la Generalitat en té constància i que treballa amb el Govern d'Espanya i les autoritats nepaleses.