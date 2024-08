L'alineació planetària del 28 d'agost no es repetirà fins d'aquí a una dècada

Foto: NASA

Dimecres que ve 28 d'agost tindrà lloc una alineació de 6 planetes, un fenomen astronòmic poc freqüent i "insual" pel nombre de planetes i que no tornarà a passar fins d'aquí a 10 anys .

Aquesta "desfilada planetaria" serà visible a gairebé tot el món durant les hores de la matinada. Des de qualsevol punt de la Terra es podrà veure Mercuri, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú pràcticament alineats, però en el cas d'Espanya, serà dimecres 27 a la matinada el moment en què millor es podrà contemplar aquest fenomen que diversos planetes s'agrupen en una banda del Sol alhora.

"La sensació visual serà que durant l'alba de dimecres veurem tots els planetes més o menys en la mateixa direcció a l'espai", tal com ha explicat el director del Planetari de Madrid, Telmo Fernández, en declaracions a Europa Press Televisión.

Aquest fenomen sol produir-se diverses vegades al llarg d'un any però el que és extraordinari és que aquesta vegada en comptes d'alinear-se cinc planetes, que és habitual, seran 6.

"Alguns d'aquests planetes són visibles a simple vista, però d'altres, com Urà i Neptú, caldrà veure'ls a través de prismàtics o telescopis", ha assenyalat el director del Planetari, que ha afegit que la millor manera per contemplar-lo serà allunyats de les grans poblacions "per evitar la contaminació lumínica que redueix les possibilitats, tot i així també es podrà veure a les ciutats".

No confondre planetes i estrelles

El director del Planetari madrileny ha explicat la manera de distingir a primera vista entre planetes i estrelles. Així, els planetes es diferencien de les estrelles en què aquests no parpellegen. "Amb les estrelles podem veure com la brillantor oscil·la una mica, mentre que els planetes tenen una llum constant a la seva brillantor perquè no tenen llum pròpia i la que veiem és la que reflecteixen del Sol", ha subratllat.

Telmo ha indicat que aquest fenomen astronòmic "és una cosa inusual" i que "fins d'aquí a aproximadament deu anys no passarà una cosa tan singular i tan curiosa, com que s'alineïn tants planetes el mateix dia". A més, ha apuntat que “aquest cas és molt particular perquè són 6 planetes”.

Finalment, Telmo ha recordat que alguna alineació que va ser gairebé total, va poder ser l'origen de la teoria de l'Estrella de Betlem perquè en aquesta ocasió, "els planetes van estar pràcticament junts i per això la seva brillantor se sumava i feia la sensació que era una única estrella diferent, l'estrella de Betlem”.