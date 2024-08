Amor als passadissos? El fenomen del "Tinder d'Hacendado" revoluciona les xarxes i Mercadona

Amor al Mercadona - Fotomuntatge de Canva

N'hi ha que van al Mercadona a omplir el rebost amb galetes i iogurts. I després, hi ha els que s'aventuren als seus passadissos buscant molt més que ofertes: l'amor de la seva vida, un romanç fugaç o simplement una nit de passió tòrrida. Tot i que la cadena de supermercats de Juan Roig és coneguda per la seva agressiva política de preus i la seva marca Hacendado, a les xarxes socials s'ha convertit en una cosa inesperada: el lloc perfecte per lligar! Sí, has llegit bé. Mercadona no només és el rei del retail, sinó també l'inesperat Tinder de Hacendado.

El nou "terreny de caça" per a solters

El que va començar com una broma a les xarxes socials s'ha convertit en tot un fenomen. Els solters n'han pres nota, i alguns usuaris de X (abans Twitter) han començat a anomenar a Mercadona el "Tinder de Hacendado" amb humor i ironia. Qui necessita un telèfon intel·ligent quan pots passejar entre caixes de llet i paquets d'arròs, esperant un suggerent xoc de carros que podria canviar la teva vida?

L'art de lligar a Mercadona: mite o realitat?

Però, realment funciona? Això és difícil de comprovar. El que sí que és cert és que el fenomen ha desfermat un autèntic enrenou en xarxes, generant vídeos virals a TikTok, X i Instagram. Des de consells sobre com triomfar als passadissos de congelats fins a experiències personals, sembla que lligar a Mercadona ha capturat la imaginació de molts.

Fins i tot mitjans de comunicació tradicionals han començat a dedicar cròniques al fenomen curiós. I és que no cada dia una cadena de supermercats es converteix en un inesperat cupid!

L'hora de l'amor a Mercadona?

Tot i que aquesta tendència no és del tot nova, el cert és que ha guanyat força recentment gràcies a figures com Vivy Lin, actriu i monologuista a Canal Sur. El seu vídeo a TikTok, on explora la idea de lligar a Mercadona, ha acumulat milers de vistes. Segons Lin, l'hora ideal per trobar l'amor entre les prestatgeries de Mercadona és de 7 a 8 del vespre. Així que si cerques parella, ja saps quan fer la compra!

Codis secrets per lligar a Mercadona?

Vols assegurar-te que la persona que xoca el carro amb el teu està buscant el mateix? Hi ha tot un codi no escrit per als aspirants a Romeo i Julieta de Hacendado. Per exemple, si portes una pinya cap per avall a la teva cistella, estàs enviant un senyal clar que estàs disponible per alguna cosa més que una oferta de 2x1. I si el teu és més el flirteig subtil, un carro ple d'amanides pot indicar que busques alguna cosa "lleugera", mentre que els llegums enllaunats suggereixen que estàs llest per a un compromís a llarg termini.

Mercadona, el Nou Competidor de Tinder?

Encara que pugui sonar surrealista, el cert és que Mercadona s'ha colat a la conversa pública com el nou epicentre del lligoteig. I encara que l'efectivitat del "Tinder de Hacendado" encara s'ha de veure, el que queda clar és que la cadena ha aconseguit una campanya publicitària inesperada i gratuïta. Així que, la propera vegada que vagis a fer la compra, mantingues els ulls oberts. Mai saps si trobaràs alguna cosa més que una bona oferta al passadís de productes no peribles!