Tots els jocs anunciats a l'últim Nintendo Direct del 27 d'agost

Esdeveniment de Nintendo

L'esperat Nintendo Direct del 27 d'agost del 2024 ha arribat amb una fórmula innovadora, combinant el sempre interessant Indie World amb el Partner Showcase. Durant 40 minuts d'anuncis emocionants, s'han revelat jocs que van des de propostes independents fins a grans títols de socis destacats de Nintendo. Si t'ho vas perdre, aquí et portem el resum més complet amb tots els tràilers i anuncis rellevants.

Llista Completa de Jocs Anunciats:

Balatre

Neva

Moth Kubic

Coffee Talk Tòquio

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker

PowerWash Simulator Shrek Special Pack

Morsels

Dóna't Everything!

Peglin

Wobbly Life

Pic Park 2

Shovel Knight: Shovel of Hope DX

Europa

Cuisineer

On Your Tail

METALL SLUG Tactics

Pizza Tower

Tetris Forever

Star Overdrive

Goat Simulator 3

Bob Esponja: The Patrick Star Game

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Capcom Fighting Collection 2

MARVELL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

Dragon Quest III HD-2D Remake

Castlevania Dominus Collection

Sid Meier's Civilization VII

Tales of Graces f Remastered

MySims – Cozy Bundle

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 & Security Breach - Ruin

Rune Factory: Guardians of Azuma

Yakuza Kiwami

Amb una barreja de novetats i remakes de títols clàssics, Nintendo segueix sorprenent la seva fidel comunitat de jugadors. Des de la nostàlgia de "Yakuza Kiwami" fins a la frescor de "Tetris Forever", hi ha alguna cosa per a tots en aquesta llista.

Aquest Nintendo Direct ha demostrat una vegada més que la Nintendo Switch segueix sent un bastió per a tot tipus de jocs, des dels més indie fins als grans noms de la indústria. Si sou fan de la consola híbrida, no us podeu perdre cap d'aquests títols que prometen hores de diversió. Mantent al corrent per a més notícies i llançaments de Nintendo!