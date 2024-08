Per què ha augmentat l’ús d’armes blanques a Catalunya?

Les armes blanques són un problema que creix a Catalunya/ Foto Arxiu

La nova consellera d'Interior, Núria Parlón, ha situat l’ús de punyals, ganivets i armes similars com un dels problemes als quals cal fer front en la nova etapa amb el Govern de Salvador Illa.

En la carrera política de Núria Parlon, flamant consellera d'Interior del Govern de Salvador Illa, va haver-hi un abans i un després des que el PSC la va nomenar secretària de Polítiques de Seguretat al desembre del 2021. En aquell moment, i amb el mateix ímpetu que des de llavors ha emprat en tots els seus actes a Santa Coloma de Gramenet, el nou president de la Generalitat es va desfer en elogis amb l'alcaldessa i la seva capacitat per a gestionar la seguretat i perfilar la narrativa en aquest delicat àmbit tan influent en l'opinió pública, com a prova la gran majoria de baròmetres municipals.

Per aquesta raó ha estat triada consellera d'Interior i capitanejarà amb el seu nou equip als Mossos les solucions al problemes de seguretat i percepció d'inseguretat arreu de Catalunya.

ELS MOSSOS VAN TREURE DEL CARRER 9.180 ARMES BLANQUES AL 2023

Els Mossos d’Esquadra en el balanç de seguretat i activitat policíaca recullen que el 2023 es van tramitar 9.180 armes blanques, mentre que el 2019 la xifra va ser de 4.899. En les seves dades es parla de ganivets, punyals, navalles, matxets, estrelles ninges (hira-shuriken), arpons de pesca submarina o bastons estoc. Les darreres dades públiques dels Mossos indiquen un augment de l’ús d’aquestes armes a Catalunya. De fet les estadístiques de criminalitat dels Mossos i del Ministeri d’Interior acrediten ambdués un augment de determinades accions delictives.

Amb aquesta mena d'armes a més s'indica segons els Mossos que s'amenaça, en el 42% dels casos, es fereix gent, en un 25%, i s'usen per dur a terme robatoris amb violència o intimidació, en un 13% dels casos.

I sí la delinqüència en general ha augmentat prop del 15% en els primer semestre del 2024 han augmentat també les agressions amb arma blanca i és quelcom generalitzat. També hi ha una gran xifra oculta per manca de denuncies davant els cossos policials donat que el que costuma a transcendir mediàticament són els homicidis. I es díficil deterninar si descobrim més xifra que era oculta o si realment el problema augmenta donat que no hi ha dades amb que comparar la situació amb detall encara que sí es cert que els Mossos han augmentat les accions de confiscació.

A més segons una enquesta de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) de finals de 2023, la seguretat a Catalunya ha empitjorat en l'últim any per al 55% dels seus habitants. Les xifres oficials del Ministeri de l'Interior afirmen que la criminalitat va augmentar en 2023 un 5,6% respecte a l'any anterior 2022. Els delictes més greus, els homicidis i assassinats consumats, també es van veure incrementats en un 12,7%.

Les dades del que va d'any van pel mateix camí. En el primer trimestre de 2024, la criminalitat total a Catalunya ha pujat un 5% i la convencional (el que no és cibercriminalidad), un 2,7%. Cal destacar que els homicidis i assassinats han registrat un lleuger descens.

NEIX EL "APUNYALÒMETRE" A LES XARXES SOCIALS PER COMPTABILITZAR AQUEST DELICTE A CATALUNYA

Aquest mes d'agost algú ha creat l' "Apuñalómetro" per a comptabilitzar els apunyalaments a Catalunya, amb classificació de poblacions inclosa. A l'agost han estat 38 els apunyalaments amb 35 ferits i 3 morts

El perfil ha reunit a més de 15.000 seguidors i la intenció dels seus creadors és “visibilitzar i denunciar la preocupant inseguretat” en els municipis catalans a través del “humor negre”

Des del passat 4 d'agost, aquest perfil actualitza un particular rànquing diari amb els apunyalaments que es registren en els municipis de Catalunya. Darrere d'aquest compte de X està un “grup d'amics” que prefereix mantenir-se en l'anonimat “per a evitar possibles represàlies”.

Van crear aquest perfil per "visibilitzar i denunciar la preocupant situació d'inseguretat que vivim a les nostres ciutats. El compte busca crear consciència sobre aquest problema, que no pot normalitzar-se, i pressionar perquè es prenguin mesures efectives”. Amb aquesta comesa, utilitzen el “humor negre”, això sí, “sense perdre en cap moment el respecte a les víctimes ni a la gravetat del problema”.

La seva metodologia ha cridat l'atenció a milers d'usuaris de X (alguna de les seves publicacions supera el mig milió de visualitzacions): actualitzar un rànquing dels municipis més “insegurs” de Catalunya. Els classifiquen per apunyalaments, ferits i morts per a sumar punts en aquesta particular classificació.

El seu ràpid creixement en xarxes no els allunya de les seves principals comeses. Opinen que en “alguns casos les autoritats i alguns mitjans poden estar minimitzant o invisibilitzant intencionadament aquests incidents per a evitar alarmar a la població o protegir la imatge de determinades zones”, una tendència que, al seu judici, s'ha “aguditzat” amb l'últim Govern en assegurar que Catalunya és segura. “Quan les autoritats insisteixen en un discurs que no s'alinea amb l'experiència o percepció quotidiana de la ciutadania, es genera una desconnexió i una creixent desconfiança”, afegeixen.

“No volem ser un altaveu de l'odi”. Per aquest motiu, expliquen, no inclouen la nacionalitat o la procedència dels agressors en les seves publicacions, encara que alguns usuaris li ho recriminin.



ELS EXPERTS PARLEN DE L'AUGMENT EN L'ÚS D'ARMES BLANQUES A CATALUNYA

Segons els experts alguns estudis assenyalen que el turisme fa augmentar la delinqüència en un 1% per cada 100.000 turistes. Pero hi ha més factors, com ara la demografia juvenil donat que empren més aquesta mena d¡ armes perquè són més fàcils d’aconseguir. Per tant, si augmenta la població juvenil augmenta l’ús d’armes blanques. També hi ha un increment de bandes organitzades de tràfic de drogues, que també comporta l’ús d’armes.

El fenòmende la imigració també pesa donat que com més població, més coses passen, en positiu i en negatiu. Ara bé, no es pot dir directament que la immigració faci augmentar la criminalitat, perquè això ens duu a discursos xenòfobs i la nostra societat és segura en comparació amb uns altres països de l’entorn.

A més els experts afirmen que a Catalunya teníem la cultura de la navalla, però potser no d’unes altres coses, com els matxets o les destrals, que sí que són importades d'altres països. Cal analitzar-ho amb racionalitat i equilibri, sense generalitzar encara que la subcultura violenta és molt més estesa, i a vegades a les xarxes, a les pel·lícules o en productes de true crime.

A CATALUNYA ÉS LEGAL DUR UNA ARMA BLANCA PETITA I COMPRAR MATXETS



Si revisem la legislació a Catalunya és legal dur una arma blanca pel carrer sempre que la fulla mesuri menys d’onze centímetres i sempre que no siguin punyals, navalles automàtiques o bastons estoc. A més, és prohibit de portar, exhibir i fer servir l’arma fora de determinades activitats, i són les autoritats qui dirimeixen si se’n fa un ús adequat en un determinat context.

Els experts consideren que la legislació actual es pot endurir i també es pot recórrer a uns altres mètodes, però que aquest no és l’element principal. Caldria intensificar la prevenció i tenir clar què vol perseguir i fer modificacions detallades i no genèriques, com ara la regulació dels matxets de trenta centímetres i s’endureixin les sancions. Pero afegeixen que sense mesures de tipus social, específiques, el fenomen no desapareixerà.