VÍDEO: Formigues a les habitacions: el pèssim estat d'una residència a la Garriga

Formigues a la barana d'un llit. Foto cedida

Formigues a les habitacions, negligència en la cura dels ancians i unes condicions insalubres . Aquestes són les denúncies que familiars i alguns treballadors d'una residència de la Garriga a la comarca del Vallès Oriental han fet sobre les condicions que hi ha actualment al centre.

La problemàtica es va tornar a posar sobre la taula el passat dimarts 27 d'agost a I ara, Sonsoles , en què una de les treballadores del centre explica que, tot i que fa poc temps que hi treballa, aviat es va adonar de les pèssimes condicions i la insalubritat que hi ha al centre.

Descriu la situació com a "inhumana", i va ser ella qui va decidir gravar l'estat del lloc per denunciar-ho, en el vídeo fet públic es veu com els insectes corren per les baranes dels llits i fins i tot per sobre dels interns .

El que explica la treballadora és que la manca de personal fa que la gent gran estigui desatesa en qüestions de neteja a les seves pròpies habitacions.

Aquesta manca d'higiene els causa úlceres a diverses parts dels seus cossos, a causa d'aquesta esmentada manca d'atenció i al fet de passar llargues hores immòbils als seus llits, sense rebre la cura adequada i que ha estat encomanat a la direcció d'aquest centre de la Garriga .

Les famílies dels residents, a més, paguen més de 2.000 euros al mes perquè tinguin cura d'aquestes persones dependents, cosa que denuncien els treballadors no està passant.

"Tenen impunitat"

També en declaracions al programa d' Antena 3 , Roberto Martínez, membre de la plataforma Afectats per l'organització criminal BB Serveis , assenyala que aquestes empreses (la residència forma part d'un gran grup) "tenen impunitat" i amenacen "amb fer la vida impossible les treballadores que vulguin denunciar". "És per aquest motiu que no surten més escàndols", apunta durant la seva intervenció al programa d'Antena 3.

A més, acusa les institucions de "mirar cap a una altra banda" i assegura que cal començar a demanar responsabilitats a les empreses i als polítics "que no fan res per aquestes persones que no es poden defensar".

Vídeo cedit sobre la situació de la residència. Les imatges poden ferir la sensibilitat del lector