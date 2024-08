El calendari escolar 2024-25 a Catalunya: totes les dates que has de tenir en compte

Alumnes en una aula. Foto: Europa Press

Els darrers anys, a Catalunya s'havia avançat l'inici del curs escolar, però aquest any es reprèn el calendari habitual, començant les classes a principis de setembre . Tot seguit, es detallen les dates d'inici per al curs 2024-2025, segons el tipus d'estudis establertes per la Generalitat.

- 9 de setembre: començament de classes per a educació infantil (0-3 anys), escoles rurals i escoles bressol de la Generalitat, educació infantil (3-6 anys), educació primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i cicles de formació professional de grau bàsic.



- 12 de setembre: inici de classes de batxillerat, cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització en formació professional, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, cursos d'accés a cicles de grau mitjà i superior , i cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.



- Fi de curs: El 20 de juny de 2025 finalitzen les classes per a educació infantil, primària, ESO, primer curs de batxillerat i formació professional de grau bàsic, començant les vacances d'estiu el 21 de juny de 2025.

Vacances i festius

- Nadal: les vacances de Nadal se celebraran des del dissabte 21 de desembre de 2024 fins al dimarts 7 de gener de 2025, ambdós inclosos.

- Setmana Santa: les vacances seran del dissabte 12 d'abril al dilluns 21 d'abril de 2025, ambdós inclosos.

D'altra banda, els dies festius coincideixen amb el calendari laboral de Catalunya per al 2024 i el 2025, a més de dos dies de festa local fixats pels ajuntaments. Si aquests dies locals coincideixen amb un dia no lectiu, els centres els poden reubicar en altres dates.

Cada centre també pot establir quatre dies de lliure disposició, distribuïts equitativament entre els tres trimestres, els quals no han de coincidir amb l'inici o el final del curs, ni amb els períodes de Nadal o Setmana Santa. Aquests dies han de ser comunicats amb antelació i, de manera excepcional, els serveis territorials poden autoritzar que siguin consecutius dins del mateix trimestre, amb laprovació del consell escolar del centre.