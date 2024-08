Protecció Civil alerta per pluges intenses i tempestes fins divendres

Arxiu - Mar embravit a la costa de Ribadeo, a 4 de novembre de 2023, a Ribadeo, Lugo, Galícia (Espanya). - Carlos Castro - Europa Press - Arxiu

Protecció Civil ha alertat per pluges intenses i tempestes a gran part del centre i nord-oest de la Península durant els últims dies d'agost i ha aconsellat mantenir-se informat en tot moment de l'evolució dels canvis meteorològics davant el difícil pronòstic dels fenòmens tempestuosos.

Així, la Direcció General ha avisat que, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el tàlveg es desplaçarà aquest dijous cap al nord-oest peninsular, afectant les zones de l'occident i el centre de la Península, on es esperen xàfecs des de primera hora del dia. En total, nou comunitats autònomes compten amb avisos grocs per pluges i tempestes: Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Galícia, Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de Navarra, Comunitat Valenciana, País Basc i la Rioja.

Segons AEMET, el més probable és que Aragó sigui la zona més afectada, amb tempestes que es formaran al sistema Ibèric i es desplaçaran cap al nord i que podran deixar acumulacions de 30 litres per metre quadrat (l/m2) en una hora. A més, Protecció Civil ha advertit en zones com Albarrasí i Jiloca (Terol) o la Ribera de l'Ebre de Saragossa els avisos per tempesta compten amb probabilitats de calamarsa i fortes ratxes de vent.

En línies generals, es preveu que sigui el dia amb més acumulacions de pluja, seguit d'un descens significatiu de les temperatures a diverses regions. Així mateix, hi ha també possibilitat de calamarsa i ratxes molt fortes de vent a les zones amb risc de tempestes. Els xàfecs que siguin localment forts o molt forts, poden deixar acumulacions per sobre dels 30 l/m2 en una hora.

De cara a divendres, Protecció Civil ha avançat que una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) s'aproximarà al nord-oest peninsular per la qual cosa continuaran els xàfecs i tempestes. Tot i que el més probable és que quedin restringits al nord-oest, no es descarta que les pluges s'estenguin al terç oriental. La intensitat seria menor que el dia anterior, però encara poden ser localment forts, amb més probabilitat a l'entorn de la serralada Cantàbrica.

Extremar les precaucions davant de les tempestes

Per tot això, Protecció Civil i Emergències ha demanat extremar les precaucions davant de les tempestes previstes en àmplies zones de la Península fins divendres i ha emès a més diferents recomanacions davant els riscos per pluges intenses, forts vents i vents costaners.

D'aquesta manera, l'organisme ha aconsellat col·locar-se a prop dels edificis per protegir-se davant de la caiguda de raigs durant una eventual tempesta. Als habitatges, ha recomanat evitar els corrents d'aire i, si se'n va conduint, ha subratllat que un vehicle tancat pot ser un bon refugi. En cas que a un li sorprengui la tempesta al camp, ha recalcat que cal evitar córrer i romandre en llocs elevats, com els alts dels turons, crestes o divisòries. En aquest sentit, ha insistit a no refugiar-se sota els arbres i allunyar-se de filats i objectes metàl·lics.

En cas de tempestes sobtades i pluges intenses, Protecció Civil ha remarcat que cal tenir en compte el lloc on s'aparquen els vehicles. I és que el ràpid ascens del nivell de les aigües pot fer malbé els cotxes aparcats sobre zones inundables i, a més, arrossegar-los, provocant danys a béns aliens i fins i tot obstaculitzar el flux natural del corrent.

Davant de pluges intenses, l'organisme ha indicat que, si un ha de viatjar, procuri circular preferentment per carreteres principals i autopistes. Per aquesta banda, ha recomanat disminuir la velocitat, extremar les precaucions i no aturar-se a zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua.

Si comença a ploure de manera torrencial, ha demanat no travessar ni amb el vehicle ni a peu els trams inundats, perquè desconeix què hi pot haver sota l'aigua, i localitzar els punts més alts de la zona. A més, ha instat a no intentar salvar el cotxe enmig d'una inundació i, si un és al camp, ha recomanat allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons, no travessar guals inundats i dirigir-se als punts més alts de la zona.

No posar en risc la vida per fer fotos de les onades

Davant de forts vents, Protecció Civil considera convenient assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública; allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que es puguin desprendre; i abstenir-se de pujar a les bastides sense les adequades mesures de protecció. Si un va conduint, l'organisme ha demanat, de nou, extremar les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesants en carreteres de doble sentit, i parar atenció davant de la possible presència d'obstacles a la carretera.

Finalment, pel que fa als vents costaners previstos, Protecció Civil ha aconsellat allunyar-se de la platja i d'altres indrets baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onades i ha demanat evitar estacionar els vehicles a zones que puguin veure's afectades. Alhora, ha insistit a no posar en risc la vida davant les imatges espectaculars del fort onatge: en aquestes situacions, el mar adq