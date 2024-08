El fenomen de lligar a Mercadona entre les 7 i les 8 de la tarda: de viral a real

Foto: Mercadona

El que va començar com una broma a les xarxes s'ha convertit en una cosa real: està passant, hi ha gent que va als supermercats de Mercadona , entre les 7 i les 8 de la tarda amb la intenció de lligar .

Tot va començar a convertir-se en un fenomen fa aproximadament una setmana, quan dues dones van publicar un vídeo a TikTok on passejaven entre els passadissos d'un supermercat i feien bromes sobre el tema.

Altres van contribuir a avivar la conversa: des de portar una llauna de pinya al carret com a senyal d'interès, fins a xocar els carrets per iniciar el primer contacte, passant per sobrenoms humorístics com “el Tinder de Hacendado” ...

Un treballador de la companyia de supermercats, en declaracions a CatalunyaPress , ha explicat que “un vigilant ens ha dit que el Mercadona de Vilanova i la Geltrú van haver d'expulsar quatre persones perquè anaven xocant amb els carros”. "Està passant, tot va començar com una broma, però és real", afegeix.

Abast mediàtic i viralitat

Més enllà que això estigui passant en algun dels supermercats de la cadena, cal tenir en compte que ha estat notícia... en més d'un centenar de mitjans, tant locals com d'àmbit estatal , segons ha publicat El Confidencial Digital.

A més, Mercadona és tendència, des de fa diversos dies, a les principals xarxes socials, com X (abans Twitter), Instagram i TikTok, i s'ha generat moltíssima conversa i mems sobre aquest fenomen.