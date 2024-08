La Generalitat inspecciona la residència de la Garriga després de la denúncia de presència de formigues i manca d'higiene

Formigues a la barana d'un llit. Foto cedida

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha encarregat inspeccionar aquest dijous 29 d'agost totes les residències de gent gran de la Garriga (Vallès Oriental) , tant públiques com privades, després de queixes de familiars i treballadors per presència de formigues, segons han informat fonts del departament a Europa Press.

S'ha pres aquesta decisió després que familiars d'usuaris i treballadors d'una residència de La Garriga expliquessin al programa Y ahora, Sonsoles d'Antena 3 que hi havia una plaga de formigues a un geriàtric de la localitat.

El departament ha assegurat que aquest mateix dijous 29 “s'enviarà un equip” per inspeccionar tots els centres residencials de la Garriga.

"Condicions inhumanes"

El cas va saltar a la llum després que una treballadora expliqués que, tot i que fa poc temps que hi treballa, aviat es va adonar de les "pèssimes condicions i la insalubritat" que hi ha al centre.

Descriu la situació com a "inhumana", i va ser ella qui va decidir gravar l'estat del lloc per denunciar-ho, en el vídeo fet públic es veu com els insectes corren per les baranes dels llits i fins i tot per sobre dels interns .

El que explica la treballadora és que la manca de personal fa que la gent gran estigui desatesa en qüestions de neteja a les seves pròpies habitacions.

Aquesta manca d'higiene els causa úlceres a diverses parts dels seus cossos, a causa d'aquesta esmentada manca d'atenció i al fet de passar llargues hores immòbils als seus llits, sense rebre la cura adequada i que ha estat encomanat a la direcció d'aquest centre de la Garriga .

A més, les famílies han de pagar més de 2.000 euros al mes que tinguin cura d'aquestes persones dependents, cosa que denuncien els treballadors no està passant.