Quants alumnes catalans encara estan en espera de tenir plaça de FP el curs que ve?

Més de 31.000 alumnes que havien fet la preinscripció de Formació Professional (FP) , tant de grau mitjà com de superior, estan esperant obtenir una plaça després que no se'ls hagi assignat una entre les seves 10 primeres opcions, indiquen dades de la Conselleria d'Educació de la Generalitat consultats per Europa Press.

Segons ha avançat El Periódico de Catalunya, hi ha 16.472 sol·licitants de grau mitjà i 14.932 de grau superior que encara no tenen plaça assignada entre les seves 10 primeres opcions i que, per tant, estan esperant optar a la fase extraordinària de repesca, que serà del 12 al 16 de setembre.

Les dades facilitades pel departament mostren que per a grau superior hi va haver 46.769 sol·licituds presentades i se'n van assignar 31.837, i que en grau mitjà hi va haver 53.703 sol·licituds i se'n van assignar 37.231.

Després de la segona fase d'assignacions, a la Conselleria li consten 4.838 vacants de FP de grau mitjà i 5.546 en grau superior, és a dir, un total de 10.384 places vacants a què poden optar les persones que encara no tenen una assignada.

"Reforçar el sistema públic"

En una publicació al seu perfil de X, la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha "lamentat aquesta situació" i ha assegurat que el Govern de Salvador Illa té com a "prioritat reforçar el sistema públic de FP".

"Ens comprometem a fer tot el que estigui a les nostres mans perquè el curs vinent no es repeteixin aquestes situacions", ha afegit la titular d'Educació, que ha aprofitat el tuit per demanar disculpes als afectats.

En una altra publicació a la mateixa xarxa social, la diputada de Junts al Parlament i expresidenta de la Cambra, Anna Erra, ha considerat que aquesta situació amb els alumnes de FP és perquè "el Govern d'ERC va arrossegar la seva incompetència fins a l'últim minut" i ha instat el nou Executiu a actuar amb celeritat.

El departament ha assenyalat que les xifres de vacants en FP, previsiblement, augmentaran un cop passat el període de matriculació del setembre, ja que “no tots els aspirants que s'han preinscrit acaben matriculant-se, perquè es faran batxillerat o un grau universitari o s'incorporen al mercat laboral".

En aquest sentit, ha informat que s‟ha disposat un procés de gestió de vacants, on els aspirants sense plaça o qualsevol ciutadà es pot inscriure a alguna plaça lliure.

La Conselleria ha recordat que el 13 de setembre de l'any passat constaven unes 14.500 vacants entre grau mitjà i superior i que hi havia uns 1.800 alumnes sense assignació.

"De cara al futur, la intenció és tenir una interlocució directa amb tots els agents implicats per així valorar un avenç del procés i que els alumnes no s'hagin d'inscriure a l'FP una vegada començat el curs", afegeix el departament.