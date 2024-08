La pregunta viral d'un reporter a Rodolfo Sancho per la sentència de Daniel: "Està sencer?"

Rodolfo Sancho - EP

La sentència que condemna Daniel Sancho a cadena perpètua per l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta ha causat un gran enrenou als mitjans de comunicació i les xarxes socials. El cas, que ha mantingut l'opinió pública en suspens des que es van conèixer els detalls macabres del crim, ha tornat a captar l'atenció de tothom per un fet insòlit que molts qualifiquen d'irònic: una pregunta feta per un reporter al pare del condemnat , l'actor Rodolfo Sancho.

Enmig de l'agitació mediàtica després de la lectura de la sentència al Tribunal Provincial de Samui, Tailàndia, un reporter es va dirigir a Rodolfo Sancho amb una pregunta que ha deixat perplexos molts: "Està sencer?". La pregunta, que en qualsevol altre context podria semblar innocent, ha generat una onada de reaccions en xarxes socials a causa de la naturalesa del crim comès per Daniel Sancho, que va esquarterar el cos de la seva víctima després de matar-lo.

El crim i el judici

El cas va començar l'agost de l'any passat, quan Daniel Sancho va ser arrestat a l'illa tailandesa de Koh Phangan, on estava de vacances. La notícia de l?assassinat d?Edwin Arrieta, un cirurgià plàstic colombià, va sacsejar la comunitat internacional a causa de la brutalitat de l?acte. Segons les investigacions, Sancho no només va assassinar Arrieta, sinó que després va procedir a desmembrar el seu cos i dispersar les parts en diferents punts de l'illa, en un intent per amagar el crim.

La Fiscalia tailandesa va presentar proves contundents que Sancho havia planificat l'assassinat amb premeditació, desmuntant la versió de la defensa, que argumentava que la mort d'Arrieta va ser accidental, producte d'una baralla en què Sancho suposadament es va defensar d'un intent d'agressió sexual . El tribunal, no obstant, va considerar que les proves eren clares i va condemnar Sancho a cadena perpètua, una sentència que podria haver estat encara més severa si no fos per la cooperació de l'acusat durant la investigació.

La lectura de la sentència es va dur a terme al Tribunal Provincial de Samui, un procés que es va mantenir en gran mesura a porta tancada, amb accés limitat fins i tot per als advocats defensors. Tot i les restriccions, la sentència va ser transmesa als mitjans pels advocats de Sancho, que es van mostrar sorpresos per la duresa de la condemna i van anunciar la seva intenció d'apel·lar.