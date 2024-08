La Princesa Leonor continua la seva formació militar i s'incorpora a l'Escola Naval de Marín

La Princesa Leonor, vestida de militar - EP

La princesa d'Astúries, Elionor de Borbó i Ortiz, s'ha incorporat aquest dijous com a guardiamarina de primer a l'Escola Naval de Marín (Pontevedra) on continuarà la formació militar que va iniciar fa un any a Saragossa a l'Acadèmia de l'Exèrcit.

Cap a les 19.00 hores la filla gran dels reis d'Espanya va ser rebuda, com a princesa d'Astúries, a la direcció pel comandant director de l'Escola, Pedro Cardona Suanzes.

Allà, vestida amb el vestit de guardiamarina de primer, ha signat al llibre d'honor de l'Escola i, posteriorment, visitarà la institució acompanyada pel comandant de la tercera brigada de guardiamarines de primer, Erik Hellman Muñoz.

Aquesta vegada Leonor, a diferència de quan va ingressar a Saragossa, va arribar sola, sense la presència dels pares ni de la germana. Per la seva banda, Felip VI es troba a Barcelona amb motiu de la Copa Amèrica, reina Letizia viatjarà durant aquesta jornada a París i la infanta Sofia torna a Gal·les, Regne Unit, per cursar el seu segon any de batxillerat internacional.

El vostre dia a dia a partir d'ara

Després del descans d'estiu, el dia a dia de la princesa d'Astúries tornarà a ser molt semblant al que va viure a l'Acadèmia General Militar, a Saragossa.

Per això, des d'aquest divendres, que és quan comença el curs, s'haurà d'aixecar tots els dies a les 06.45 hores ia les 07.50 hores toca passar 'revista de policia' --verifiquen que portin l'uniforme ben posat-- .

A continuació, anirà a classe: cinc hores al matí --comencen a les 08.10 hores-- i tres a la tarda. Disposa d'una hora per dinar i cada dia ha de fer una hora de gimnàstica.

A les 18.00 hores té lloc un acte militar, la 'lectura de l'ordre', ia les 22.30 hores ha d'anar a dormir.

Els caps de setmana s'aixecarà a les 08.45 hores, dissabte al matí és lectiva ia partir de les 11.30 hores pot sortir al carrer.

Els alumnes, en funció de la seva antiguitat i del curs en què estiguin enquadrats, podran tornar a l'Escola a les 01.30 hores, els alumnes de primer, oa les 03.00 hores. Tot i així, a partir del tercer curs els estudiants tenen la possibilitat de dormir fora.