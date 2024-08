La Generalitat ajudarà els agricultors catalans afectats per la sequera: "Que ningú hagi d'abandonar"

El conseller Ordeig, en la visita al Priorat. Foto: Dpt. d'Agricultura de la Generalitat

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, es van reunir la tarda del 29 d'agost passat amb representants de la Cooperativa de Cabacés, al Priorat, per a conèixer de prop els efectes de la sequera que afecten les finques del municipi. També van assistir a la reunió membres de l'Ajuntament i el president de la Comunitat de Regants del Pantà de Margalef .

Després de la trobada, tots dos consellers van visitar algunes finques a les partides de Peiró i Caballera per observar de primera mà les conseqüències de la sequera persistent a la zona.

La Cooperativa de Cabacés, dedicada principalment a la producció d'oli i pertanyent a la DOP Siurana, ha vist una dràstica reducció en la producció: l'any passat van collir 400.000 quilos d'olives, quan la producció habitual solia ser d'1,2 milions de quilos anuals, i aquest any s'espera una disminució encara més gran.

Durant la reunió, els consellers van analitzar amb la cooperativa possibles solucions per afrontar la sequera que no només afecta el municipi, sinó tota la comarca del Priorat. El conseller Ordeig va assegurar que “el Govern destinarà tots els recursos disponibles per intentar que ningú hagi d'abandonar”, garantint que la setmana del 2 de setembre en donaran tots els detalls.

També ha destacat que "la viabilitat de les collites depèn del reg provinent del pantà de Margalef". Va afegir que cal un esforç significatiu des del Departament per implementar solucions viables que assegurin el reg necessari, com ha passat a altres llocs de Catalunya, com les Garrigues, on ara es pot regar malgrat haver enfrontat històricament condicions adverses per al cultiu .

Per part seva, la consellera Paneque ha assenyalat que el Departament d'Agricultura està treballant per oferir solucions urgents que garanteixin el subministrament d'aigua de reg al Priorat. Ha indicat que per al 2027 es podrà assegurar el subministrament esmentat i ha destacat que ja està en licitació la construcció d'una canonada que connectarà la xarxa de reg Garrigues Sud amb l'embassament de Palma d'Ebre, permetent portar aigua fins a Margalef.