Les mesures que vol impulsar Sevilla contra els pisos turístics il·legals

Reforç de les inspeccions a Barcelona

Però... què s'està fent a Barcelona? L'Ajuntament reforçarà l'activitat inspectora i sancionadora per lluitar contra els pisos turístics il·legals a partir del 2029, just l'any en què el consistori ha anunciat que prohibirà l'ús dels habitatges per a aquesta activitat, tinguin llicència o no.

Així ho va dir l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, en una roda de premsa amb la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, després de visitar una promoció de pisos amb serveis per a gent gran i de lloguer social, en ús des de fa pocs mesos, a Porta Trinitat.