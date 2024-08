Els sindicats exigeixen solucions per als alumnes catalans que no tenen plaça a l'FP

Joves en un mòdul de FP. Foto: Europa Press

Comissions Obreres de Catalunya ha exigit a la nova consellera que no renunciï a implementar mesures extraordinàries aquest curs davant la manca de places de Formació Professional (FP) pública per a 31.400 joves . "Volem expressar la nostra preocupació i indignació per les dades que hem conegut pels mitjans de comunicació de la manca de places públiques als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional. Més de 31.000 alumnes s'han quedat sense una plaça pública a aquests moments", han apuntat.

El sindicat recorda que el mes passat va denunciar que "no es podia establir un calendari laberíntic i no harmonitzat amb la resta d'ensenyaments superiors com el batxillerat i la universitat perquè impossibilitava un procés de preinscripció adequat". A més, lamenta que aquest sistema comporta una complexitat i dificultats innecessàries per a les famílies, per a l'alumnat i per als centres educatius.

A més, van expressar la manca de transparència en les dades de preinscripció tant als Cicles Formatius de Grau Mitjà i als de Grau Superior. "Aquestes dades s'han de donar des del primer moment del procés. També aquesta vegada ens hem assabentat de la manca de places pels mitjans de comunicació i no per dades oficials de la mateixa conselleria. Demanem total transparència en les dades, com ha de passar a totes les societats democràtiques", afegeixen.

"Creiem que és molt greu que hi hagi alumnat que no es podrà matricular fins al 30 de setembre, quan el curs començarà aquest any el dia 12. Aquest alumnat no podrà assistir al començament del curs i, per tant, es perdrà els primers dies de classe amb les conseqüències que això tindrà pel seu procés d'aprenentatge i per la seva integració al centre”, afegeixen des de CCOO.

Cada cop més demanda

D'altra banda, les dades sobre la matriculació a l'FP privada creixen exponencialment cada any, tant als cicles formatius presencials com als no presencials, que han crescut un 3000%. La priorització per l'IOC com a únic centre de FP a distància públic ha de ser un tret d'identitat d'aquesta nova etapa a Catalunya. Estem veient com es privatitza un dels puntals del nostre sistema educatiu, que alhora és un dels pilars de l'estat del benestar.

CCOO acaba amb la petició d'"una aposta clara per una oferta pública de qualitat per a l'accés a la FP per a tothom . No pot ser que el sistema públic no ofereixi suficients places i que molt alumnat es vegi obligat a anar a cicles formatius privats perquè no tenen accés a una plaça pública. S'ha de garantir el dret d'accedir a una formació i qualificació professional pública i de qualitat que possibiliti tenir una feina i una vida dignes”.