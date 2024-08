La resposta indignant d'un empresari a un cambrer: "Per què preguntes?"

Un cambrer treballant - UNSPLASH

El compte de Twitter 'Soy Camarero', conegut per visibilitzar els abusos laborals al sector de l'hostaleria, ha tornat a encendre les xarxes socials després de compartir un inquietant intercanvi entre un empresari i un cambrer que buscava feina. La pantalla de la conversa mostra l'actitud problemàtica de l'empresari, que va criticar el treballador simplement per preguntar pel sou del lloc que estava oferint.

La conversa, que ha generat una onada d'indignació, va transcórrer de la manera següent: el cambrer, interessat en l'oferta de treball, va preguntar pel salari. La resposta de l'empresari va ser sorprenent: "No amic, per què preguntes pel sou? Hauries preguntat una altra cosa, per exemple, en què pots aportar a la feina". A més, l'empresari ha afegit que l'horari seria de 8.30 a 19.00, però que ja estava "decebut" perquè el cambrer només semblava estar interessat en els diners i no en adquirir experiència.

Lluny d'acabar aquí, l'empresari va oferir un consell al cambrer: "Tant de bo ho tinguis en compte a la teva propera entrevista, el meu consell és que no preguntis per sou fins que ja ho aconsegueixis". El cambrer, en una mostra de professionalisme, simplement va respondre: "Gràcies de tota manera".

Aquest intercanvi ha provocat una forta reacció a les xarxes socials, on usuaris han expressat la seva frustració davant la normalització de pràctiques laborals abusives i la manca de transparència per part d'alguns ocupadors. El missatge de l'empresari, que sembla suggerir que preguntar pel salari és inapropiat o un signe de manca de compromís, ha estat durament criticat com un intent de manipulació i un exemple clar d'explotació laboral.

Així, es posa en evidència la realitat a què s'enfronten molts treballadors a l'hostaleria, un sector on la precarietat i les condicions laborals injustes són comunes. La viralització d'aquest tipus de converses subratlla la importància de continuar denunciant aquestes situacions i exigir transparència i condicions laborals dignes per a tots els treballadors.