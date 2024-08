Torna 'El Bunquer'! Peyu anuncia el dia d'estrena de la nova temporada

El Búnquer - TV3

Els seguidors del Búnquer estan d'enhorabona: el popular programa de ràdio tornarà a les ones a partir de dilluns que ve a les 13.00 hores, segons ha anunciat Peyu, un dels seus presentadors, a través del seu compte de Twitter.

Peyu, conegut pel seu humor irreverent i el seu estil únic, ha assegurat que El Búnquer continuarà emetent-se amb el mateix registre, format i esperit que l'han convertit en un referent per a la seva audiència. "Tenim el suport de la casa per continuar fent el que fèiem sense canviar registre ni format ni la nostra manera de ser", ha afirmat Peyu, subratllant que aquesta era la condició que l'equip havia posat per continuar una temporada més.

Aquest anunci ha estat rebut amb entusiasme pels bunquerins, com es coneix als fidels seguidors del programa, que havien expressat la seva preocupació sobre el futur del Búnquer després d'alguns rumors que suggerien possibles canvis o fins i tot la cancel·lació de l'espai.

La notícia que El Búnquer continuarà sense canvis ha estat celebrada a les xarxes socials, on molts oients han expressat la seva alegria i alleugeriment davant l'anunci.

Així que, bunquerins, marquin els seus calendaris: dilluns que ve a les 13.00 hores, El Búnquer torna per seguir acompanyant-los amb el mateix estil provocador i autèntic que l'ha convertit en un imprescindible a la ràdio catalana. No us ho perdeu!