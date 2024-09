La "tornada a l'escola" més cara de la història: gairebé 500 euros per fill

Foto: Freepik

Setembre comporta un nou curs i múltiples començaments nous... encara que hi ha vells problemes que es repeteixen de forma cíclica. Un d'ells és la famosa "tornada a l'escola" i el cost que això comporta a les arques familiars.

En els darrers dos anys, el cost de la tornada a l'escola a Espanya pràcticament s'ha duplicat. Segons dades d'Appinio, els pares hauran de desemborsar una mitjana de 500 euros per fill per cobrir les despeses escolars, cosa que representa un increment del 44% en comparació del 2022, l'any posterior a la pandèmia de Covid-19. Aquest notable augment converteix el curs escolar 2024 en el més car de la història del país.

Espanya se situa com un dels països de la Unió Europea amb els llibres de text més cars , segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Durant la tradicional "costa de setembre", els pares concentren les seves despeses principalment en papereria (80%), llibres (78%), motxilles (57%), roba i uniformes (47%).

El problema nacional augmenta en algunes comunitats, com a la de Madrid, on la despesa mitjana per alumne el 2022 va ser de 727 euros, considerablement superior a la mitjana nacional de 468 euros.

SEGONA MÀ, UNA OPCIÓ CADA VEGADA MÉS CONTEMPLADA

Aleshores no és estrany que, davant d'aquest despendi econòmic, els pares busquin alternatives més assequibles, i és aquí on el mercat de segona mà s'erigeix com un aliat. De fet, la demanda dels llibres de text ha augmentat un 118% el juliol del 2024 en comparació del mateix mes de l'any anterior.

En particular, els llibres de Batxillerat de segona mà han registrat un augment del 177% a la demanda, mentre que els llibres universitaris de matemàtiques han experimentat un creixement del 458%. Altres elements que també han començat a comprar-se de segona mà són els uniformes escolars i dispositius tecnològics, com ara les tauletes.

Tot i aquests esforços per reduir costos, el preu mitjà de la tornada a l'escola continua augmentant, cosa que planteja un desafiament important per a les famílies espanyoles. Més concretament, aquest any es pagaran 492 euros per fill, segons el comparador Idealo. Per tant, l'enginy dels progenitors serà clau per reduir aquest pressupost.