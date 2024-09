Acusen una politòloga de defensar el "dret a delinquir" dels immigrants

Foto: Instagram / @aran_tirado

Una forta polèmica s'ha desfermat a les xarxes socials arran de les declaracions de la politòloga i activista Arantxa Tirado , que ha defensat el que ella descriu com el "dret a delinquir" dels immigrants. Tirado argumenta que les circumstàncies socioeconòmiques que enfronten molts immigrants justifiquen, en certa mesura, els seus actes delictius. Les seves paraules han generat una gran divisió en l'opinió pública i han encès un acalorat debat a les xarxes socials.

L'argument de Tirado es basa en la premissa que els immigrants, especialment aquells en situació irregular o precària, viuen en condicions d'extrema vulnerabilitat i d'exclusió social. Segons ella, aquests factors els empenyen de vegades a cometre delictes com una forma de supervivència. La politòloga sosté que, si bé no cal promoure el delicte, cal entendre les causes estructurals que porten aquestes persones a delinquir i abordar el problema des d'una perspectiva social i econòmica en lloc de criminalitzar-lo automàticament.

Aquestes declaracions han generat una onada de reaccions a les xarxes. Mentre que alguns usuaris i simpatitzants de Tirado coincideixen que la desigualtat social i la manca d'oportunitats són factors que poden portar a la delinqüència, molts altres han rebutjat de manera contundent la seva posició, qualificant-la d'"irresponsable" i "perillosa". Argumenten que el dret a delinquir no existeix i que justificar el crim en qualsevol circumstància és inacceptable, independentment del context social o econòmic.

Un dels punts més criticats ha estat l'ús del terme "dret a delinquir" , ja que, per a molts, fa la impressió que s'està promovent la impunitat i la manca de respecte per les lleis. Els detractors consideren que aquestes declaracions podrien fomentar una percepció errònia dels immigrants, associant-los de manera injusta amb el crim i reforçant estereotips negatius que només alimenten el racisme i la xenofòbia.

De fet, en una nota de la comunitat, que és l'apunt que els usuaris de X poden fer sobre algun tuit, han dit: “ El delicte, per definició, és una conducta il·legal i contrària a dret , per la qual cosa no existeix ni pot existir un “dret a delinquir”.

Aquest debat ha posat en relleu la tensió existent a Espanya entre la seguretat i l'empatia social. D'una banda, hi ha la necessitat de mantenir l'ordre i el respecte a les lleis, i de l'altra, la de comprendre i abordar les problemàtiques socials que afecten els grups més desafavorits. Aquest tema ha evidenciat la polarització política i social al voltant de la immigració i la justícia social al país.