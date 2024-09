La investigació de les residències del Madrid de Díaz Ayuso torna a la justícia

La presidenta madrilenya, Díaz Ayuso. Foto: Europa Press

Els hospitals de la Comunitat de Madrid van començar a rebutjar pacients 11 dies abans de la signatura del primer dels anomenats “protocols de la vergonya” , ordres que van impedir a les residències de gent gran derivar persones contagiades de coronavirus. Aquestes decisions han deixat moltes famílies buscant justícia o, almenys, una explicació més enllà de les donades per la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , que contradiuen el que han assenyalat experts i organitzacions.

Un detallat informe acadèmic dirigit pel professor canadenc François Béland revela, amb dades de la primera onada de la pandèmia, que el 7 de març del 2020 la Comunitat de Madrid va prendre en secret una decisió que va resultar tràgica per a milers de persones grans i les seves famílies . El primer protocol que rebutjava l'hospitalització va ser enviat als geriatres el 18 de març.

Els procediments judicials relacionats continuen oberts. Aquest fet ha intensificat el descontentament dels afectats i ha augmentat la pressió sobre Ayuso i altres responsables de prendre una decisió que va provocar un enorme malestar social i diverses dimissions al Govern regional. Miguel Vázquez, president de la Plataforma per la Dignitat de les Persones Majors (PLADIGMARE), és una de les veus més actives en la lluita per aclarir els fets.

Quan el diari ElPlural.com li va preguntar per l'anàlisi esmentada, Vázquez no va dubtar a qualificar-ho d'“indignant”. Segons ell, el document “confirma que ja existien criteris establerts que clarament discriminaven les persones grans per ser-ho i per viure en residències”.

És difícil precisar com avancen les causes judicials als jutjats, ja que no hi ha estadístiques oficials. Les últimes xifres a nivell nacional van ser proporcionades per la Fiscalia General de l'Estat l'any passat i es referien al setembre del 2022, moment en què hi havia 106 procediments judicials actius.

Actualment, a Madrid i Catalunya —les dues comunitats amb més morts—, a finals de març, hi havia 72 procediments penals en curs a la primera i almenys quatre a la segona. No es poden determinar quantes demandes civils s'han presentat.

En tot cas, Vázquez subratlla que les víctimes dels anomenats “protocols de la vergonya” estaran molt atentes als desenvolupaments de la nova legislatura a l'Assemblea: “Seguirem fins a aclarir tot el que calgui. Seguirem reclamant la veritat i la justícia”.

El president de la plataforma critica la doble moral de la presidenta de la Comunitat de Madrid en fer servir el concepte de "vida" per atacar algunes mesures socials impulsades per l'esquerra, com l'avortament o l'eutanàsia. “El dret a la vida de la presidenta és selectiu; sembla que per a la gent gran, almenys les que viuen en residències, no existeix”.