CaixaBank s'uneix al Tricicle per donar consells sobre ciberseguretat

El grup de teatre humorístic Tricicle rodarà sis capítols en clau d?humor adreçada a promoure la prevenció del frau i la ciberseguretat. Foto: CaixaBank

CaixaBank s'ha aliat amb el grup de teatre humorístic Tricicle per produir una microsèrie de sis capítols en clau d'humor adreçada a promoure la prevenció del frau i la ciberseguretat. El contingut gira al voltant de recomanacions de bones pràctiques assequibles per a totes les edats, amb picades d'ullet especials a un dels col·lectius que més demanen formació sobre aquestes matèries: els sènior.

Els vídeos tenen com a finalitat prevenir i conscienciar sobre pràctiques que ajuden a prevenir el frau . El primer capítol, ja disponible , es titula “Com operar amb seguretat en caixers” i, en ell, els integrants del trio còmic donen consells i recomanacions de seguretat a l'hora d'utilitzar un caixer automàtic. La resta de capítols se centrarà a explicar un altre tipus de fraus i estafes a través de WhatsApp, del telèfon, a domicilis, a través de xarxes socials i Internet.

La sèrie, d'accés gratuït, es difondrà principalment pels canals en línia de CaixaBank: portal web i xarxes socials . Així mateix, els gestors de l'entitat podran enviar el contingut a través de WhatsApp, de manera que alguns clients el rebran als mòbils i ho podran compartir amb qui vulguin.

La iniciativa de CaixaBank se suma a les diferents accions en educació financera que duu a terme l'entitat. Per exemple, els darrers dos anys, els gestors sènior de l'entitat han realitzat més de 9.500 sessions presencials amb persones grans, que han rebut formació específica en digitalització, que inclouen continguts sobre ús de WhatsApp, Bizum i seguretat digital i aquest any, l'entitat farà formacions específiques per a la prevenció del frau. CaixaBank compta des del 2019 amb un equip especialitzat en la proposta de valor per al col·lectiu sènior.

Objectiu: fomentar una cultura de ciberseguretat

La ciberseguretat és una prioritat estratègica per a CaixaBank, que ha implementat un ecosistema amb equips especialitzats i infraestructura tecnològica avançada per protegir les transaccions digitals dels clients.

L'entitat inverteix de manera contínua en tecnologia per respondre als requeriments dels clients, garantir-ne el creixement, l'adaptabilitat a les necessitats del negoci i la disponibilitat permanent de la informació. Així, es garanteix una adaptació total de la infraestructura a les necessitats de la gestió financera i del servei als clients.

Així mateix, CaixaBank acompanya la tecnologia amb accions de conscienciació sobre riscos i bones pràctiques en ciberseguretat. Per això, l'entitat compta amb un programa específic (Programa InfoProtect) adreçat a millorar la cultura de ciberseguretat dels empleats.

D'altra banda, l'entitat aposta per estar al costat dels seus clients en aquests temes, ajudant-los a aprendre a defensar-se de les amenaces del món digital i dels fraus. Algunes iniciatives són les newsletters trimestrals de ciberseguretat i prevenció d'estafes, així com avisos i accions especials perquè sàpiguen identificar els fraus més nous o habituals. Així mateix, la web de CaixaBank disposa d'un apartat de seguretat on es publiquen articles de manera recurrent adreçats a tota la societat.