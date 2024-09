La magistrada catalana Isabel Perelló, nova presidenta del CGPJ

Perelló, en una imatge recent

La magistrada progressista Isabel Perelló s'ha convertit aquest dimarts 3 de setembre a la nova presidenta del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , segons han acordat els vocals del CGPJ en un Ple celebrat in extremis després de diversos intents fallits a causa de l'enfrontament entre els blocs progressista i conservador.

Han calgut cinc reunions perquè els 20 vocals (10 progressistes i 10 conservadors) que van prendre possessió el juliol passat es posessin d'acord en la designació del nou cap del Poder Judicial. Des dels set candidats inicials, finalment aquest dimarts han destil·lat les candidatures de Ferrer i Perelló, per decantar-se per la segona.

Perelló va ser la ponent de la interlocutòria pel qual el Tribunal Suprem va rebutjar fa un any la petició del PSOE de revisar els vots nuls de les eleccions generals del 23 de juliol a la província de Madrid en considerar que "la mera diferència numèrica en els resultats" que s'addueixen en aquest cas (1.200 vots) no era “base suficient” per a la revisió.

Encara que no era un dels assumptes que sol portar, Perelló formava part de la Sala de Vacances en què va recaure i que va considerar que el PSOE no havia aportat "dades aritmètiques o càlculs estadístics solvents" que permetessin verificar, "tan sols hipotèticament", la rellevància de la revisió de vot en el resultat final dels comicis.

Actualment integra la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TS, on s'encarrega dels recursos que emanen d'organismes reguladors com CNMV, CNMC o Banc d'Espanya, entre d'altres. També s'ocupa dels assumptes relatius al Consell de Transparència, transports, telecomunicacions i subvencions.

Responsable majoritàriament d'assumptes econòmics, ha tingut un perfil poc mediàtic durant els 15 anys que porta al Suprem, on va ingressar el 2009. Des del seu accés a la carrera judicial, el 1985 ha passat per jutjats de primera instància i instrucció de Maó (Menorca), l'Audiència Provincial de Barcelona i als tribunals superiors de justícia de Catalunya i Andalusia.

També ha passat per la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional. A més, va ser lletrada del Tribunal Constitucional entre el 1993 i el 2003 i l'any passat va formar part de la llista que els vocals progressistes van llançar els seus companys conservadors per elegir els dos candidats del CGPJ per al TC.