Detenen el futbolista Rafa Mir per una presumpta agressió sexual

Foto: EuropaPress

La Guàrdia Civil ha detingut Rafa Mir , futbolista del València CF, per una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual, segons han informat fonts de la investigació.

La denúncia l'ha interposat una dona de 25 anys que va manifestar haver patit una agressió sexual juntament amb una altra dona, de 21 anys, al domicili particular de Rafa Mir.

En els fets, segons el relat de la denunciant, hi hauria participat un altre home, a qui es busca per la seva presumpta implicació en l'agressió sexual patida per aquestes dues dones.

L'arrest de Rafael Mir es va produir ahir en el marc d'una investigació que ha estat declarada secreta per ordre judicial. El davanter del València CF continuava aquest dimarts a última hora del matí a dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil.

TRAJECTÒRIA DE RAFA MIR

Rafa Mir, nascut el 18 de juny de 1997 a Cartagena, Espanya, és un futbolista professional que juga com a davanter. Format al planter del FC Barcelona i del València CF, va debutar amb el primer equip del València el 2015. Tot i que va mostrar potencial, no va aconseguir consolidar-se a l'equip principal, cosa que el va portar a fitxar pel Wolverhampton Wanderers d'Anglaterra el 2018.

El seu pas pels Wolves no va ser reeixit, i va ser cedit a diversos clubs, incloent la UD Las Palmas i la SD Huesca, on va començar a destacar. A Osca, Mir va ser fonamental la temporada 2019-2020, contribuint amb 13 gols que van ajudar l'equip a pujar a LaLiga. La temporada següent, a la màxima categoria, va continuar el bon rendiment amb 13 gols més, cosa que va atreure l'atenció d'altres clubs.

El 2021, Rafa Mir va fitxar pel Sevilla FC. Des de llavors, ha tingut alts i baixos, però ha mostrat la seva capacitat d'anotar en moments importants, incloent-hi competicions europees. A més, Mir va ser part de la selecció espanyola sub-23 que va guanyar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on va destacar amb un 'hat-trick' als quarts de final contra Costa d'Ivori.