Arriba la tardor! Cinc plats catalans per suportar millor el fred

Un plat de canelons - Wikipedia

Amb l´arribada de la tardor, les temperatures comencen a baixar, les fulles cauen i el cos ens demana plats càlids i reconfortants. La cuina catalana, rica en tradicions i sabors, ens ofereix una varietat de receptes perfectes per combatre el fred. Aquí us presentem cinc plats catalans ideals per a aquesta temporada.

1. Escudella i carn d'olla

L´Escudella amb carn d´olla és un dels plats més antics i tradicionals de Catalunya. Aquest guisat contundent és perfecte per als dies més freds de l'any. Es tracta d'un bullit que combina diferents tipus de carn (pollastre, porc, vedella), embotits com la botifarra i vegetals (pastanagues, patates, api i col). El brou es cuina lentament, impregnant-se de tots els sabors dels ingredients, i se sol servir primer amb galets (un tipus de pasta) i després les carns i verdures a part. És un plat que alimenta el cos i l'ànima.

2. Canelons

Els Canelons són un plat típic de la cuina catalana, especialment popular durant les festivitats nadalenques, tot i que es gaudeixen en qualsevol moment de la tardor i l'hivern. Aquesta recepta va arribar a Catalunya de la mà dels cuiners italians a finals del segle XIX i ràpidament es va adaptar a la gastronomia local. Els canelons s'omplen tradicionalment amb una barreja de carns (vedella, porc, i de vegades pollastre), beixamel i es cobreixen amb salsa beixamel i formatge abans de gratinar-se al forn. La cremositat de la beixamel i el gratinat daurat el converteixen en un plat irresistible.

3. Fricandó

El Fricandó és un guisat de vedella típic de la cuina catalana, caracteritzat pel seu sabor profund i reconfortant. Les fines rodanxes de vedella es dauren en una cassola i després es couen a foc lent en una salsa de bolets (normalment moixernons, una varietat de bolet petit i saborós) amb vi blanc i brou. Aquest plat és ideal per als dies de tardor quan els bolets estan en temporada, i la combinació de sabors el fa perfecte per acompanyar amb un bon pa de pagès.

4. Suquet de Peix

Tot i que és un plat que originalment prové de les costes catalanes, el Suquet de Peix és un guisat que també es gaudeix a les zones més fredes durant la tardor. Aquest guisat de peix és una mostra de la simplicitat i la riquesa de la cuina mediterrània. S'elabora amb peix fresc, marisc, patates i una salsa feta amb tomàquet, all, ceba i vi blanc. El resultat és un plat amb un sabor intens de mar que escalfa el cos i l'esperit.

5. Panellets

Tot i que els Panellets no són un plat principal, sinó un dolç, són imprescindibles a qualsevol taula catalana durant la tardor, especialment a la festivitat de la Castanyada. Aquests petits dolços es preparen a base d'ametlla mòlta, sucre, ou i ratlladura de llimona, i es recobreixen amb pinyons, coco, xocolata o codonyat. Els panellets són petits mossegades de dolçor que acompanyen perfectament una tarda freda al costat d'un cafè o un licor.