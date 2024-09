Les meravelles que amaga la programació del CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa

Foto: CaixaForum

CaixaForum Barcelona i el Museu de la Ciència CosmoCaixa acolliran aquesta temporada 2024-2025 exposicions dedicades a l’impacte cultural del món d’Alícia al País de les Meravelles; al gran artista del barroc flamenc Peter Paul Rubens; als anys convulsos i de renovació artística, científica i social que va suposar la República de Weimar, i a la fascinació que ens ha causat la idea de l’existència de vida extraterrestre, entre altres propostes.

El director general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, Joan Ramon Fuertes; la directora de l’Àrea d’Exposicions, Col·lecció i CaixaForum+ de la Fundació ”la Caixa”, Isabel Salgado; la directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, i el director del Museu de la Ciència CosmoCaixa, Valentí Farràs, han presentat aquest dimarts la nova temporada d’exposicions 2024-2025 de tots dos centres, sota el lema «Creixem en la cultura».

La Fundació ”la Caixa” ha dissenyat per als seus centres de la xarxa CaixaForum un programa multidisciplinari i innovador, fruit de l’experiència, el rigor i el treball, amb exposicions de producció pròpia i altres en col·laboració amb institucions culturals de primer nivell, tant a escala nacional com internacional. Aquest model únic que representa la xarxa CaixaForum reflecteix l’aposta decidida de la Fundació ”la Caixa” per la divulgació del coneixement, la cultura i la ciència com a motors de transformació social.

Joan Ramon Fuertes, director general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, resumeix així la nova programació: «La Fundació ”la Caixa” planteja aquesta nova temporada com un espai per a la reflexió crítica. Les exposicions tracten temàtiques d’interès per a la societat actual i amb una mirada transversal des de l’art i la ciència. A través de les nostres exposicions, activitats i iniciatives digitals, el públic gaudirà d’un variat ventall de propostes que busquen arribar al nombre més gran de persones i sempre amb la mateixa finalitat: afavorir la integració i la cohesió social a través de la cultura».

En línia amb la programació dels últims anys, la Fundació ”la Caixa” continua treballant en la divulgació cultural, de l’art i de la ciència d’una forma transversal i complementària. Així, CaixaForum i el Museu de la Ciència CosmoCaixa consoliden el seu treball en una única xarxa i sumaran exposicions que es podran veure en altres llocs del territori.

La programació 2024-2025 ofereix, com és habitual en la previsió expositiva dels centres CaixaForum i del Museu de la Ciència CosmoCaixa, un ampli ventall de propostes que inclouen art, història i divulgació científica.

CaixaForum Barcelona acollirà set propostes durant la temporada 2024-2025, mentre que el Museu de la Ciència CosmoCaixa n’oferirà dues

El públic de CaixaForum Barcelona podrà gaudir de les següents exposicions i propostes al llarg de la temporada:

Els visitants també podran gaudir dels espais permanents de Symphony i El Bolero de Ravel, en l’àmbit que el centre cultural de la capital catalana reserva a les experiències immersives.

D’altra banda, el Museu de la Ciència CosmoCaixa acollirà:

A més, els visitants podran gaudir de dues noves projeccions al Planetari, així com dels espais permanents Sala Univers, Bosc Inundat, Base Antàrtica, Micràrium i Clik.