¡Increïble oferta! Nintendo Switch es desploma a menys de 120 euros

Nintendo Switch Lite - EP

Si ets un amant dels videojocs i encara no has tingut l'oportunitat de fer-te una consola Nintendo Switch, avui és el teu dia de sort! Una de les consoles més reeixides dels últims temps, la Nintendo Switch Lite, està disponible a un preu que sembla impossible de creure: només 117,38 euros.

La Nintendo Switch ha conquerit el cor de milions de gamers gràcies a la seva versatilitat com a consola híbrida, permetent gaudir de títols com Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder o Super Mario Kart 8 Deluxe, tant a casa com a qualsevol lloc. I encara que el vostre preu pot estar fora de l'abast d'algunes butxaques, la versió Lite d'aquesta consola ofereix una alternativa econòmica sense sacrificar l'experiència de joc.

Avui, la Nintendo Switch Lite protagonitza una oferta espectacular. Per menys de 120 euros, podràs emportar-te a casa aquesta videoconsola portàtil en el seu color groc. Però si prefereixes un altre to, també pots optar pels models a Blau, Turquesa, Gris i Coral, disponibles per només 119,56 euros. Una oportunitat que no pots deixar passar!

Per aprofitar aquesta increïble oferta, només cal introduir el cupó de descompte "CDES08" abans de finalitzar la teva compra. D'aquesta manera, podreu gaudir de la Nintendo Switch Lite, una consola compacta i lleugera que és ideal per portar a qualsevol lloc. Tot i que no compta amb les funcions de sobretaula de la Nintendo Switch original i no es poden separar els Joy-Con, segueix sent compatible amb tots els jocs de Nintendo Switch, assegurant hores i hores de diversió.

No deixis passar aquesta oportunitat única de fer-te amb una Nintendo Switch Lite a un preu espectacular. Aconsegueix-la abans que s'esgoti!