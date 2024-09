El TC estudiarà la setmana que ve l'admissió de la qüestió d'inconstitucionalitat del TS sobre l'amnistia

Arxiu - Façana del Tribunal Constitucional - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) decidirà al Ple de la setmana que ve si admet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem (TS) sobre el primer article de la llei d'amnistia, alhora que resoldrà el recurs de l'exdiputat del PP Alberto Casero contra la votació sobre la reforma laboral.

Segons ha informat la cort de garanties, el Ple estudiarà la ponència del magistrat conservador Ricardo Enríquez, on proposa admetre la qüestió plantejada per la Sala Penal del TS, decisió que comptaria amb el suport majoritari, d'acord amb les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

Va ser el juliol passat quan la Sala Segona es va dirigir al TC en considerar que l'article 1 de la Llei d'Amnistia vulnera el dret constitucional a la igualtat i els principis de seguretat jurídica, proscripció de l'arbitrarietat i l'exclusivitat jurisdiccional.

El Suprem va decidir acudir al Constitucional després d'estudiar el cas de dos condemnats per desordres públics per uns fets ocorreguts a Girona després de la sentència que va condemnar l'exvicepresident català Oriol Junqueras i altres líders del 'procés'.

Com a pas previ, el TC analitzarà la decisió del magistrat progressista Juan Carlos Campo d'abstenir-se d'aquesta deliberació, ja que quan era ministre de Justícia va dir que l'amnistia era "clarament inconstitucional" als informes sobre els indults als condemnats pel procés '.

No és la primera vegada que el magistrat presenta l'abstenció sobre l'amnistia. Ja va decidir apartar-se el novembre del 2023 --quan la llei s'estava negociant-- d'un recurs d'empara presentat per un particular, per salvaguardar la "imparcialitat" del Constitucional.

El vot telemàtic

En aquest mateix Ple, els magistrats resoldran el recurs presentat per Casero, on demana que es declari vulnerat el seu dret a l'exercici de la funció representativa i, com a forma de reparació, que s'anul·li la votació en què es va donar per vàlid el vot telemàtic impedint així que votés presencialment.

En aquest cas, la ponència redactada pel magistrat progressista Ramón Sáez advoca per rebutjar el recurs d'empara de l'exdiputat popular, una posició que també comptaria amb l'aval majoritari, d'acord amb les fonts esmentades.

Cal recordar que en aquesta votació, celebrada el 3 de febrer de 2022, la reforma laboral va tirar endavant per 175 vots a favor davant de 174 en contra, per la qual cosa l'error de Casero en el vot telemàtic va ser clau perquè prosperés.

El Constitucional se centrarà a dilucidar si la llavors presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, devia permetre que Casero votés presencialment una vegada emès el vot telemàtic, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

Es tracta del primer dels tres recursos que el TC té a les mans sobre aquest assumpte, ja que PP i Vox també van impugnar. Posteriorment, els lletrats del Congrés van concloure que el vot telemàtic de Casero va ser vàlid, atès que no hi va haver error informàtic, sinó humà del mateix diputat.