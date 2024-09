La família del nen assassinat el 17A s'oposa a la destrucció de mostres del sumari

Arxiu - Memorial de la Rambla que ret homenatge a les víctimes del 17A, a 4 d'agost de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya) - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La família de Xavi, el nen de 3 anys assassinat a l'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona, s'oposa a la destrucció de les mostres del sumari que ha sol·licitat la Guàrdia Civil, segons un escrit presentat el 2 de setembre al que ha tingut accés Europa Press.

El 9 de juliol el coronel cap del servei de Desactivació d'Explosius de la Guàrdia Civil es va dirigir a la Secció 3 de la Sala Penal de l'Audiència Nacional per recordar que la Direcció General de la Guàrdia Civil havia fet dues sol·licituds els dies 20 i 26 de juny sol·licitant la destrucció de determinades mostres d'aquest sumari i demanava conèixer l'estat de la causa i, "en el cas que aquesta estigui tancada, autorització per a la destrucció de les evidències que es troben emmagatzemades al Dipòsit Judicial de aquesta Unitat".

El 29 de juliol, l'Audiència Nacional va respondre que la causa "encara està oberta, pendent de l'execució total de les penes de presó imposades", i s'especifica que, si bé es va dictar sentència el maig del 2021, va ser recorreguda en apel·lació i cassació i que els condemnats encara no han complert la condemna íntegra.

Tot i això, en una diligència d'ordenació del 29 de juliol, el lletrat de l'administració de justícia ha ordenat que, presentat l'ofici de la Guàrdia Civil sol·licitant informació sobre l'estat de la causa i autorització de la destrucció de les substàncies, "uneixi's a les actuacions i empleneu-vos".

Una resposta que segons l'advocat de la família, Agustí Carles, podria ser interpretat com una autorització a la destrucció, ja que algunes de les mostres són explosius i sosté que no esperaran per a la seva eliminació que les penes, algunes de molt elevades, es compleixin íntegrament .

Cal recordar que Mohammad Houli Chemlal, ingressat al centre penitenciari de Còrdova, no sortirà de presó fins a l'agost del 2037, Driss Okuabir no ho farà fins al febrer del 2039, si bé el Ministeri de l'Interior va demanar que complís la condemna al Marroc, mentre que Said Ben Iazza va ser expulsat a Casablanca (Marroc) l'abril del present any.

Presentaran una altra demanda

Ara, els representants legals dels pares del menor recorden que el gener del 2024 es va interposar un recurs d'empara contra la sentència del 2023 del Tribunal Suprem al·legant que “s'ha produït la vulneració del dret a saber la veritat tant de les víctimes com de la societat en general”.

Un recurs d'empara que al maig va ser inadmès a tràmit, però es va iniciar el termini de quatre mesos per presentar la corresponent demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans contra aquesta desestimació, un termini que encara no ha vençut, ja que la data límit és el 9 de setembre del 2024.

De fet, sostenen que presentaran aquesta mateixa setmana la demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans al·legant, entre d'altres, "la vulneració del dret a saber la veritat, a fi que es condemni el Regne d'Espanya que dugui a terme les investigacions" judicials necessàries per aclarir tots els fets relacionats amb els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017" i reparar el dany produït per la qual consideren que va ser una investigació insuficient.

Per això, és possible que sigui necessari practicar prova sobre els efectes i evidències que podrien ser destruïts, o lliurats, tal com sol·licita la Direcció General de la Guàrdia Civil, per la qual cosa entenen que no procedeix i, per tant, s'oposen a aquesta petició.