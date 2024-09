Els terraplanistes organitzen un congrés a Mallorca: l'entrada val 35 euros

El planeta Terra - UNSPLASH

Costa creure-ho, però és completament real. L'associació Veus del Pla Terra, coneguda per defensar la sorprenent teoria que la Terra no és esfèrica, sinó plana, ha anunciat la celebració de la segona edició de la "Trobada Terra Plana". Aquest insòlit congrés portarà per títol “Un viatge cosmològic pels 7 txakres” i se celebrarà el dissabte 14 de setembre a l'Auditori de Ferreries, a Menorca.

L'esdeveniment, que podria semblar una broma, està organitzat per Maria Llompart, Silvia Zapata i Carmen Carretero, que ja el 2021 van aconseguir reunir 170 persones per compartir les seves curioses "teories científiques" i "reflexions filosòfiques". En aquella primera edició, l'objectiu era “desemmascarar la gran mentida que vivim en un globus, girem al voltant del Sol i estem en un espai infinit”. Aquest any, a més de la peculiar xerrada, l'esdeveniment inclourà màgia, música en directe i una degustació de productes típics menorquins.

L'associació ha expressat a la seva pàgina web que en un món on la ciència, la religió, la política i l'economia són vistes com a veritats absolutes, ells trien "qüestionar, investigar i dialogar". Afirmen que el pensament crític i la curiositat són essencials per al creixement personal i col·lectiu, i s'atreveixen a explorar temes que molts consideren tabú, incloent-hi, per descomptat, la forma de la Terra.

El preu per assistir a aquesta singular trobada és de 35 euros. Entre els ponents d'aquest any destaquen Iru Landucci, del canal Nur per a Tots, els divulgadors Jordi i David Barea, del canal Germans Barea, el mestre d'arts marcials Sifu, el terapeuta holístic Lucas, i l'investigador uruguaià Martín Rodríguez . També hi seran presents l'astròleg i viatger astral Robert Martínez, i les filòlogues Carme Jiménez Huertas i María Llompart, del canal "Qüestionant el que és obvi", amb la col·laboració especial de Rafa Rodrigo, del canal "No estic de broma".

Aquest congrés promet ser, si més no, un esdeveniment memorable, encara que molts seguiran sorpresos que aquestes teories puguin reunir tantes persones en ple segle XXI.