Catalunya, sense deduccions fiscals per a la tornada a l'escola: el contrast amb altres CCAA

Amb l'arribada del nou curs escolar, les famílies catalanes s'enfronten a una tornada a l'escola marcada per l'augment de les despeses. Segons l'OCU, aquest any les llars gastaran una mitjana de 2.588 euros per fill, fet que suposa gairebé 400 euros més que el curs anterior. Només en llibres, material i uniformes, el cost pot superar els 500 euros per alumne, depenent de la comunitat autònoma.

A diferència d'altres regions d'Espanya, on s'ofereixen deduccions fiscals per les despeses educatives, a Catalunya aquests ajuts brillen per la seva absència. Segons dades proporcionades per TaxDown, moltes comunitats autònomes permeten als pares deduir part de les despeses relacionades amb l'educació dels seus fills, com ara la compra de material escolar, llibres de text i fins i tot activitats extraescolars. Tot i això, Catalunya no ofereix cap deducció específica per a l'educació infantil, primària o secundària.

Deduccions fiscals a altres comunitats autònomes

En comunitats com ara Aragó i Astúries, les famílies poden deduir fins al 100% de la despesa en llibres de text i material escolar, mentre que a regions com Madrid i Múrcia hi ha deduccions per a uniformes, ensenyament d'idiomes i altres despeses relacionades amb l'educació. Canàries, per la seva banda, ofereix algunes de les deduccions més generoses, amb fins a 1.800 euros de deducció per diverses despeses educatives.

Per contra, a Catalunya, les úniques deduccions fiscals relacionades amb l'educació es limiten als interessos de préstecs per a estudis de màster i de doctorat. Això deixa moltes famílies catalanes sense l'alleujament financer que podrien necessitar per afrontar els elevats costos de la tornada a l'escola.

L'impacte per a les famílies catalanes

La falta de deduccions fiscals a Catalunya contrasta amb la situació a la majoria de les comunitats autònomes, on els ajuts contribueixen a reduir la càrrega econòmica que suposa la tornada a l'escola. Aquesta disparitat planteja interrogants sobre l'equitat fiscal entre les diferents regions del país i posa de relleu la necessitat de revisar les polítiques fiscals per donar suport millor a les famílies catalanes.

En un context en què els costos educatius continuen en augment, l'absència d'aquestes deduccions a Catalunya deixa moltes famílies sense un suport clau que sí que està disponible a altres parts d'Espanya. Això se suma a la pressió econòmica que ja s'enfronten a les llars amb l'inici del curs escolar, incrementant la desigualtat entre les diferents comunitats autònomes.