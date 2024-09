El president de la CEE demana "contextualitzar" el càntic de l'alcalde de Vita

El president de la Conferència Episcopal Espanyola. Foto: Europa Press

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, ha qualificat de "reprobable" el càntic que elogia la violència entonat per l'alcalde de Vita (Àvila), Antonio Martín, que en té, segons ell, una "responsabilitat afegida". Tot i això, Argüello ha demanat contextualitzar el fet, considerant que va passar en una festa popular, a altes hores de la matinada i després d'haver begut.

"Considero reprovable qualsevol intervenció musical que faci un elogi de la violència, però també crec que cal posar les coses en el seu context: el que passa a festes de molts pobles, a altes hores de la matinada i després d'haver begut, ha de ser situat en aquest marc", va expressar Argüello en una entrevista concedida a Europa Press .

L'arquebisbe va subratllar que la responsabilitat principal recau en l'alcalde, ja que en unes festes, ell ha de ser "l'últim responsable" que les coses marxin "bé", i per això té "una responsabilitat segurament afegida".

Argüello també va fer una crida a revisar les lletres de moltes cançons, incloses les que estan en anglès, que s'escolten a les revetlles dels pobles. "Hauríem de repassar moltes lletres que es canten a festes, tant a pobles com a ciutats, per abordar el que és especialment negatiu i també situar les coses en el seu context. No hem d'arribar a ser una societat excessivament puritana que rebutja qualsevol text o lletra, sense que això justifiqui la responsabilitat d'un alcalde", va dir.

Joventut i Infància estudiarà mesures per promoure "la cultura de la violació"

En canvi, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha anunciat que el seu ministeri estudiarà "totes les mesures possibles" contra l'alcalde del Partit Popular, per un vídeo en què se l'observa cantant una cançó que fa apologia de "la cultura de la violació" i de "les violències contra la infància".

Així ho ha detallat la ministra en un missatge a la xarxa social X en què ha qualificat com a "repugnant" el vídeo i ha reivindicat "tolerància zero a la cultura de la violació", avançant que la cartera que dirigeix estudiarà "totes les mesures possibles" contra l'alcalde del poble avilès, Antonio Martín Hernández, del PP.