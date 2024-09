La parella d'Ayuso, a la càrrega: demanda membres del PSOE i Más Madrid per difamació

Alberto González Amador. Foto: Europa Press

Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidit prendre mesures legals després de diversos mesos d'atacs per part de socialistes i membres de Más Madrid. González Amador ha presentat una demanda contra el PSOE i Más Madrid, específicament dirigida contra la ministra de Ciència, Diana Morant, i la regidora de l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, acusant-les de difamació.

A la demanda també s'hi inclouen altres polítics, com el diputat socialista José Zaragoza i el director de comunicació del PSOE, Ion Antolín. González Amador acusa aquests líders polítics d'intromissions il·legítimes en el seu dret a l'honor i de fer declaracions falses que, segons ell, constitueixen calúmnies.

Diligències rebutjades

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 19 de Madrid ha desestimat la sol·licitud del PSOE i Más Madrid d'ampliar la investigació contra Alberto González Amador. Les acusacions populars en el cas havien sol·licitat al jutjat l'ampliació de la causa davant de la suposada comissió de quatre delictes addicionals.

Tot i això, la magistrada Immaculada Iglesias ha rebutjat aquestes diligències, considerant que moltes podrien ser "innecessàries", ja que els fets en qüestió podrien ser aclarits pels investigats en la seva declaració. A més, la jutgessa indica que no hi ha indicis de delictes addicionals als ja investigats, específicament frau fiscal i falsedat documental, per la qual cosa aquestes diligències serien considerades "prospectives".

El PSOE assenyalava la connexió dels investigats, en particular de González Amador, amb directius del grup hospitalari Quirón Prevención i altres empreses, com a fonament per sol·licitar la realització de noves diligències de recerca. Al dossier presentat davant del jutjat, el PSOE acusava l'empresari madrileny d'utilitzar l'empresa Maxwell Cremona, ja investigada en el procés, i Masterman & Whitaker com a societats pantalla per "deduir despeses de manera indeguda, fins i tot personals".

Tot i això, la jutgessa encarregada de la investigació subratlla la manca d'indicis que apuntin a la comissió de delictes dins d'una organització o grup criminal, per la qual cosa descarta l'existència de delictes agreujats contra la Hisenda Pública. La magistrada dona suport a la seva decisió en el que ja ha argumentat l'Advocat de l'Estat, indicant que no hi ha evidència d'un acord previ per constituir una organització criminal, ja que no s'ha demostrat una relació entre alguns dels investigats.